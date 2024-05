Así reaccionó prensa de Alemania a error arbitral en favor de Real Madrid en Champions League: “Dan ganas de vomitar”

La acción se dio en el tiempo de añadido, luego de que el asistente del polaco alzase la bandera para determinar que había sido fuera de lugar, sin estar seguro y sin revisar el VAR. Al parecer, sí lo era, pero no tomarse el tiempo de revisarla hizo confesar al Bayern que “cometió un error” y por eso les pedía perdón.

Por su parte, los periodistas de Spigel fueron algo más recios con sus palabras al titular la caída de los bávaros en el Santiago Bernabéu como “una pesadilla de la que no se puede despertar”.

Quien no tuvo compasión para referirse al error arbitral fue el periodista de BILD, Matthias Brügelmann, diciendo en artículo de opinión: “¿Cómo puede este incompetente árbitro Marciniak anular el ataque del Bayern tan pronto por presunto fuera de juego y robar así al Bayern el 2-2 de De Ligt? ¡Todavía no me lo puedo creer! ¡Qué escándalo!”.