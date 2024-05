Escándalo en Champions por ayuda al Real Madrid; árbitro confesó que “cometió un error” y le pide perdón al Bayern

El partido, sin embargo, terminó en polémica debido a que no le convalidaron una anotación a los alemanes en el último minuto. Szymon Marciniak, quien se apoyó en su asistente, anuló la jugada por un aparente fuera de lugar antes de que el defensor Matthijs de Ligt marcara el gol, que les daba el agónico empate.

“Ya lo dije en un par de entrevistas. Si es fuera de lugar es fuera de lugar, todos sabemos las reglas. Pero si no está claro el fuera de juego, tienes que dejar jugar. Al otro lado, con el gol de Joselu, es casi fuera de juego y el árbitro deja seguir jugando. ¿Por qué no con nosotros? Creo que es increíble” , dijo el holandés.

Luego, sentenció: “El referí dijo algo, obviamente el línea levantó la bandera. El línea me dijo que lo sentía, que había cometido un error. Al final yo no soy el tipo de persona que cuando gana o pierde culpa al árbitro. El Madrid merece pasar, ganaron 2-1, pero si es una regla es una regla”.

Por último, concluyó: “Es la regla, más aún cuando es una jugada de gol y que está al límite. El primer error es del juez de línea, el segundo es del árbitro. La escena final la encuentro increíble. No puedo entender que no deje seguir la acción. Ha pedido perdón. No querría decir que el Real Madrid siempre tiene suerte, pero hoy fue lo que marcó la diferencia”.