Atlético Nacional, en el ‘ojo del huracán’ por hincha que denuncia graves actos de racismo

Según relató el aficionado a través de su cuenta de Twitter, recibió ataques racistas por parte de un empleado del club antioqueño. “Durante los últimos casi 12 años he liderado a la barra Pueblo Verdolaga, un grupo de aficionados, cuyo propósito ha sido darle color e identidad a la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot”, inicia el hilo.

“Cuando se percata de mi presencia me insulta y amenaza. Creí que eran solo palabras de calentura del momento, pero el viernes anterior me doy cuenta que hay un plan para sacarme del estadio. Luego de que Atlético Nacional anunciara el plan de abonados para el segundo semestre, intenté ingresar a la página Siempre Verdolaga y me doy cuenta que mi usuario ha sido bloqueado”, asegura.