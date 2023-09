Atlético Nacional se enciende: volvió a golear y mete presión en la punta de la Liga Betplay

El partido no arrancó nada fácil para los locales, que vieron vulnerado su esquema defensivo gracias a la velocidad de los atacantes naranjas. No obstante, el partido se fue equilibrando con las órdenes tácticas de William Amaral.

La fecha 15 continuará este domingo con los duelos entre Independiente Medellín vs. Once Caldas, Deportivo Cali vs. Alianza Petrolera y acabará el lunes con Atlético Huila vs. La Equidad. Cabe recordar que el partido entre Millonarios y Unión Magdalena fue aplazado por el concierto que se llevará a cabo el próximo miércoles en el estadio ‘El Campín’ e imposibilita su uso para fines deportivos hasta la próxima semana en la que Santa Fe será local de Águilas.