Millonarios sale perjudicado por nuevo concierto en ‘El Campín’: se confirmó partido aplazado

¿Tiempo para descansar?

“Tenemos un viaje más que ellos, eso es lo único, pero estamos a par, no creo que vamos a sacar excusas, no se pudo jugar inicialmente por la lluvia, hubo desgaste, pero estamos a la par”, agregó.

“Castro está haciendo un buen trabajo. El buen delantero no es aquel que solo mete gol, él nos ayuda a meter gol. El semestre pasado fuimos el segundo equipo con más goles y él no fue el goleador del FPC. Yo le dije cuando llegó que quería un jugador que cuando no hiciera gol, me ayude a ganar los partidos, yo creo que eso está haciendo Leonardo”, dijo Gamero.