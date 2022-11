The Weeknd en Colombia: ¿cuándo será y cómo conseguir las boletas?

Abel Makkonen Tesfaye, más conocido en la industria musical como The Weeknd, comenzó la semana anunciando las fechas de la nueva etapa de su gira musical After Hours Til Dawn para 2023. Este tour comenzará en Manchester y también llegará a Latinoamérica a lugares como Ciudad de México, Río de Janeiro y, por supuesto, Bogotá. La cita en nuestro país será el próximo 4 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La entradas para este concierto comenzarán a venderse desde el próximo 1.° de diciembre. Como ya es habitual en algunos de los eventos de este país, se empezará con una preventa para clientes del Grupo Aval. Por otra parte, la venta de la boletería general empezará el 3 de diciembre.

Se podrán conseguir entradas desde los 154 mil pesos, hasta los 700 mil.

La nueva mejor canción de todos los tiempos, según Billboard

Para nadie es un secreto que la música traspasa fronteras, pues no importa el género, la edad, el idioma o las afinidades, entre otras características, para compartir varios gustos musicales. La lista especializada en información acerca del universo musical, Billboard, dio a conocer la nueva mejor canción de todos los tiempos, canción que hace parte de un reconocido cantante canadiense.

Se trata de The Weeknd, quien con su sencillo musical Blinding Lights logró ocupar el primer puesto de la lista ‘Hot 100 de las mejores canciones de todos los tiempos’. Esta canción es el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio llamado After Hours.

La revista especializada y una de las más influyentes en el mundo de la música destaca que Blinding Lights desbancó en el segundo puesto al clásico de 1960 The Twist, de Chubby Checker. La popularidad que ha alcanzado este canadiense, a través de sus melodías, ha sido imparable.

Billboard fue fundada en 1984, su contenido estaba dado principalmente para anunciar espectáculos. Luego de esto, el interés y la pasión por la música la fue consolidando hasta convertirse en una de las revistas más influyentes en el área musical, e incluso la han llegado a catalogar como “la biblia de la industria musical”.

Blinding Lights se lanzó en el año 2020 y desde entonces no ha dejado de sonar, figuró durante noventa semanas como una de las canciones más vendidas y reproducidas en la lista de los ‘Billboard Hot 100′. Tanto recibimiento del público y la audiencia hizo que para la segunda semana del mes de marzo de 2021 le dieran el título de ser el primer tema de la historia en permanecer un año en el Top 10 de esta categoría.

The Weeknd empezó a tener popularidad en el año 2010 y desde entonces ha estado en grandes escenarios; uno de ellos fue en la presentación del Super Bowl, en la que, a pesar de la pandemia, logró hacer un ‘show’ con una narrativa atractiva.

Este artista nació en Toronto, Ontario, actualmente tiene 31 años de edad y su nombre artístico The Weeknd, según medios internacionales, se da porque a este hombre no le gustaba su verdadero nombre; así que decidió catalogarse como The Weekend, que en español significa fin de semana, pero por problemas de derechos de autor –otro hombre ya tenía este nombre– tuvo que quitarle la letra ‘e’ para convertirse en The Weeknd y ser uno de los artistas con mayor recepción en el mundo.

The Weeknd se ha caracterizado por combinar y mezclar ritmos de los géneros musicales dubstep, R&B, soul, dance y electrónica. Según la revista Chic, el álbum Beauty Behind The Madness, en 2017 alcanzó sesenta millones de reproducciones por oyentes únicos en un año. Además, ha confesado que le gusta escuchar música del rey del pop –Michael Jackson– y Prince. El artista sigue creciendo cada vez más y, por ahora, no ha anunciado la producción de nueva música. Entre sus colaboraciones más actuales se encuentra ‘La fama’, sencillo musical en el que el artista aparece cantando en español junto a la reconocida cantante española Rosalía.