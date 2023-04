Oficial | Atlético Nacional ya tiene estadio para el juego de Copa Libertadores: inesperada plaza

Horas tensas se han vivido en el fútbol colombiano, todo producto de los desmanes generados el pasado domingo por la barra popular de Atlético Nacional conocida como Los del Sur, quienes llegaron la tribuna sur del Atanasio Girardot con la intención de rebelarse ante las directivas del club. Esto se materializó dejando afectado no solo a los Policías que trataron de contener los desmanes, sino también al equipo en sí porque se generaron sanciones desde la Alcaldía de Medellín, que decidió quitarle la posibilidad de utilizar el estadio para los próximos juegos.

Manifestaciones en el estadio Atanasio Girardot. - Foto: Cortesía: Denuncias Antioquia.

Bajo este panorama, el inicio de la semana tuvo enfrentamientos entre Daniel Quintero y el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro. A la par, hubo reuniones entre las partes involucradas para tratar de solucionar con premura la situación y saber si el cuadro verde podría jugar su próximo compromiso de Copa Libertadores ante Melgar de Perú el próximo jueves, en el complejo deportivo de la capital antioqueña.

Al parecer, y según informaciones que fueron proporcionadas a SEMANA, este duelo del certamen internacional no se jugará en Medellín. Además, este medio también conoció que la decisión de no jugar en la habitual casa del cuadro verdolaga ya había sido dada a la Conmebol para buscar otras opciones de cara al feliz desarrollo del juego.

“Buscamos una decisión concertada. El jueves será el partido contra Melgar, la determinación es concertada. No se juega en Medellín porque no hay garantías para jugar en paz y no ocurra lo del domingo pasado”: Óscar Hurtado, alcalde encargado de Medellín se pronunció minutos después de la reunión al respecto.

Bajo este panorama, este medio también supo que ya se manejan dos opciones para el desarrollo del Atlético Nacional vs. Melgar del próximo jueves. Una es llevar el partido a Barranquilla, más específicamente al estadio Metropolitano, donde podrían estar todos los requerimientos de la organización de Copa Libertadores; sin embargo, no se descartaría que fuese en Paraguay donde es la sede de la Conmebol.

El presidente de Atlético Nacional manifestó en horas de la mañana que no tenía lío en buscar un estadio fuera del país para que el club dispute sus compromisos por Liga BetPlay y Copa Libertadores, torneo en el que recibirá a Melgar (Venezuela) el próximo jueves, 20 de abril.

En el programa 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, Mauricio Navarro dio a conocer las opciones que estaba manejando el club para jugar los próximos partidos, en dado caso que no cuente con el apoyo de la Alcaldía para rentar el Atanasio Girardot.

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, y Daniel Quintero, alcalde de Medellín. - Foto: Atlético Nacional y SEMANA

“Cuál es el amor que tienen por el equipo, posiblemente si el alcalde no presta el estadio tendremos que ir como parias buscando otra cancha bien sea en el país, incluso se contempla también hacerlo fuera de Colombia. Hay que recordarle al alcalde que el estadio no es prestado, es alquilado”, expuso.

Asimismo, se refirió a una foto que está circulando en redes sociales del secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, con la barra Los del Sur, aunque se conoció que la imagen es de tiempo atrás y que el funcionario no hace parte de este grupo.

Anuncio oficial desde Barranquilla

Jaime Pumarejo entrada la noche, hizo oficial lo que se venía diciendo: “Barranquilla siempre tiene sus puertas abiertas, hoy hemos recibido la petición a través de las agremiaciones futbolísticas que pueda el Metropolitano usarse para el juego de Atlético Nacional. Hemos dicho que sí, podemos hacerlo siempre y cuando se cumplan los protocolos de seguridad”.

El máximo escenario de Barranquilla será la 'casa' de Nacional para la segunda salida de Copa Libertadores 2023. - Foto: getty images

A la par de esto, la Conmebol también publicó el cambio del estadio para el juego del jueves con la salvedad de que será a puerta cerrada: “La Dirección de Competiciones y Operación de la Conmebol informó sobre el cambio de escenario, en el partido Atlético Nacional (COL) vs. Melgar (PER), correspondiente a la Fase de Grupos de la Conmebol Libertadores 2023″.