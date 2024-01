Barranquilla pierde la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por incumplimientos del Gobierno en los pagos

El problema actual radica en que Colombia pidió un plazo más para desembolsar el dinero, algo que no contempla el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, quien le retiró la sede a Barranquilla. El cambio de mando en la capital atlanticense es otro de los factores que complicó el cumplimiento del acuerdo. Aunque Álex Char apenas lleva tres días en el cargo, su intento por lograr un nuevo plazo de pago no parece haber surtido el efecto esperado más allá de la comunicación constante que tuvo con los ejecutivos de Panam Sports. En tan poco tiempo no alcanzó a enmendar algo por cuenta del no pago del Gobierno.