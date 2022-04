Bayern Múnich con 12 jugadores en cancha: grave confusión en la Bundesliga

Un suceso más que inesperado y sorprendente se produjo en el marco de una nueva jornada del campeonato alemán donde el Bayern Múnich es el líder del torneo. Lo que parecía ser un partido que en el trámite total había dejado al conjunto bávaro con la victoria sin inconvenientes, podría terminar siendo una derrota si los organizadores del torneo deciden quitarle los tres puntos por la alineación indebida durante 17 segundos de 12 jugadores en campo.

El hecho se produjo en los minutos finales del encuentro, allí cuando el reloj marcaba los 85 minutos de juego, el cuadro visitante se dio a la tarea de hacer algunos cambios en su nómina. Se debían dar las salida de Comas y Tolisso, para los ingresos de Sule y Sabitzer, sin embargo, el suceso que fue relatado por el técnico del cuadro rojo dejó ver inconsistencias en lo que había ocurrido en campo.

“Fue una situación espontánea. Tolisso tenía problemas con el estómago y corrió hacia vestuarios. Coman no sabía que tenía que salir también y se quedó en el campo durante 8 o 9 segundos. No fue nada que incidiera el partido”.

Aunque lo ocurrido podría no influir en el compromiso, Jochen Saier, director deportivo del Friburgo, ha mostrado su versión de los hechos tras el juego: “Tengo que volver a verlo con calma. Informamos al árbitro del hecho de que el Bayern tenía 12 jugadores de campo. No sé cuánto tiempo, no creo que fuera tanto. Entonces, Coman salió lentamente del campo”.

Insólito. El Bayern Múnich jugó algunos minutos con 12 jugadores en su victoria 4-1 ante el Friburgo.

Un error en los cambios a los 85’ hizo que jugara con uno más hasta los 87’ cuando el VAR advirtió al juez.

¿Qué consecuencias reglamentarias tendrá?

Aquí la foto evidencia pic.twitter.com/xkS6DAaay0 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 2, 2022

“Fue algo bastaste extraño que nunca había experimentado. No puedo decir si tendrá algún impacto. El árbitro lo evaluó durante mucho tiempo y luego permitió que se siguiera jugando. Ahora toca calmarse y ya pensaremos si presentamos alegaciones o no”, hizo referencia Saier.

Nico Schlotterbeck, jugador del Friburgo, también hizo referencia a lo ocurrido: “Entró Süle y me di cuenta de que no salía nadie. Luego se jugó, conté los jugadores e informé al árbitro. Si no hago eso, creo que no se habría dado cuenta nadie”.

Triunfo antes de la semana de UCL

El Bayern Múnich se impuso por 4-1 el sábado en Friburgo y devuelve la presión al Borussia Dortmund (2º), provisionalmente a nueve puntos y obligado de ganar en casa al Leipzig para reducir la distancia al término de la 28ª jornada de Bundesliga.

Luego de una primera parte sin goles, Leon Goretzka (58′), Serge Gnabry (73′), Kingsley Coman (82′) y Marcel Sabitzer (90+6′), firmaron los tantos de la goleada, si bien el Friburgo llegó a empatar el partido gracias a Nils Petersen (1-1, 63′).

A falta de seis jornadas para el final del campeonato, el Bayern lidera con 66 puntos la tabla, el Borussia Dortmund se mantiene segundo con 57 y el Bayer Leverkusen sigue en el tercer puesto luego de la victoria 2-1 contra el Hertha Berlin (17º).

Con la derrota de Friburgo (5º) y del Hoffenheim (6º), que cayó derrotado en su estadio por 2-1 ante el Bochum (11º), el Leipzig (4º) está también obligado a ganar ante el Borussia Dortmund para poner tierra de por medio con sus perseguidores en la lucha por el ‘Top 4′.

*Con información de la AFP.