‘Bolillo’ Gómez, furioso con los jugadores de Junior por la caída ante Once Caldas: “vi el partido mudo”

Junior de Barranquilla perdió ante el colero del campeonato y complicó su situación en la Liga Betplay. El cuadro tiburón fue superado por un Once Caldas que logró sacudirse del mal momento, salvando así la continuidad de Pedro Sarmiento como entrenador en propiedad.

Dayro Moreno abrió el marcador desde el punto penal a los 11 minutos y Fainer Torijano le dio la sentencia al 2-0 final con un cabezazo en el área chica. Los rojiblancos nunca dieron respuesta sobre el campo de juego, dejando al técnico Hernán Darío Gómez sin explicaciones de este duro resultado que los podría dejar fuera de los ocho si se dan una serie de resultados.

Ante los medios de comunicación, el ‘Bolillo’ mostró su descontento con el nivel de los jugadores e incluso se atrevió a decir que “es la rueda de prensa más fácil” que ha dado desde que llegó a Junior. “Primero destaco el trabajo del Once Caldas, un trabajo ordenado, dinámico, reduce espacios, sale rápido. Y el Caldas salió a no quedar eliminado y nosotros a no clasificar, fue un partido malo del Junior, el peor desde que yo estoy, no hicimos nada bien, sería por lo que hizo el Caldas o nuestra actitud hoy”, dijo.

El momento del gol de Fainer Torijano para el 2-0 final - Foto: DIMAYOR

A pesar de llegar siendo el último de la tabla, ‘Bolillo’ no se sintió sorprendido por el rendimiento del cuadro blanco. “Yo veía el rendimiento del Caldas y no era malo, lo que pasa es que no ganaba los partidos, de hecho contra Jaguares jugó bien, así como hoy, y hoy también hizo un muy buen trabajo. Es un equipo que tiene idea de lo que hace, que se ordena, hoy fue muy superior a nosotros en todo el sentido”, analizó.

La molestia va encaminada a la actitud de sus dirigidos y la forma en la que encararon un partido clave para las aspiraciones de estar en las finales del torneo local. “Yo hablé con los muchachos ahora en el camerino y ellos saben que ellos no se entendieron y que no estuvieron, Junior hoy no tuvo orden, no tuvo personalidad para tener el balón y no tuvo lo que venía haciendo en los anteriores partidos. Hoy quedamos desconcentrados con este Junior”, admitió.

Carlos Bacca disputado una pelota en el estadio Palogrande de Manizales - Foto: DIMAYOR

Eder Chaux toma una pelota aérea con las manos - Foto: DIMAYOR

Ni siquiera los cambios le funcionaron al entrenador para tratar de sacudirse y conseguir vulnerar el arco de Once Caldas. “Uno por otro, como no veía el equipo, saque unos y entré otros a ver si veía un cambio en todo, porque no estaba el equipo. Yo miré el partido mudo porque vi que no estaba”, dijo.

Gómez insistió en que la derrota también es por el acierto en el planteamiento de los locales. “No me sorprendieron porque sé como trabajan Pedro (Sarmiento) y Darío (Herrera) son grandes técnicos. Me parece que están yendo por buen camino, se han hecho fuertes en las últimas fechas por el estilo de Pedro. El futuro de Caldas para el próximo torneo va a ser mejor”, vaticinó.

Junior se queda con 24 puntos a falta de dos fechas para el final, lo que implica que debe ganar los dos partidos que le quedan para conservar opciones matemáticas. El próximo sábado recibirá al Deportivo Pereira en el Metropolitano y luego cerrará visitando al Atlético Huila en Neiva para la última y decisiva fecha del ‘todos contra todos’ de la Liga Betplay.

De momento no se sabe si Juan Fernando Quintero estará disponible para estos partidos, sin embargo, ante la necesidad de ganar, se haría casi obligatorio que el ‘10′ regrese de la larga lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas por casi dos meses, desde aquella derrota como local ante Envigado el 12 de marzo.