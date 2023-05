¿Se queda o se va el Junior de Barranquilla del estadio Metropolitano?

En Colombia, a diferencia de los otros países del continente, es poco común que los equipos de fútbol tengan su propio estadio de fútbol. Con excepción del Deportivo Cali, el cual es el único club colombiano que ha construido su estadio propio, todos los demás integrantes del FPC juegan como locales alquilando los escenarios a las alcaldías de las respectivas ciudades.

Esto ha llevado que muchos equipos tengan que aplazar sus partidos porque no tienen dónde jugar, debido a que las alcaldías de las principales ciudades del país alquilan los estadios de fútbol para conciertos, afectando directamente a los clubes colombianos.

No obstante, hay equipos que pareciera no necesitan una construcción de un estadio propio, ya que donde juegan parece que fuera su propia casa debido a los vínculos entre el club y las autoridades locales. Un caso de estos es Junior de Barranquilla, que juega como local en el estadio Metropolitano de la capital del Atlántico, el cual tiene las sillas con los colores del equipo tiburón.

A pesar de esto, durante el año 2020 se comenzó a planear un nuevo estadio para la ciudad de Barranquilla, en el que el Junior pudiera empezar a jugar como local en el corto plazo y que en algunas ocasiones también se pudiera prestar a la Selección Colombia. Este nuevo escenario quedaría ubicado al lado del Río Magdalena, cerca al Malecón y pasaría a ser uno de los mejores estadios sudamericanos.

El estadio tenía incluso el posible nombre, ya que se había informado que se llamaría “Arena del Río”, sin embargo, la mala noticia para los que estaban ilusionados con este nuevo escenario es que las obras no se iniciaron, según informó la empresa inversora Two Way Stadium.

La razón principal por la que no se iniciaron las obras del nuevo estadio son las altas tasas de interés y la inflación de precios en Colombia, según informó la cuenta oficial de “Arena del Río” en Twitter. Por lo que el estadio Metropolitano de Barranquilla seguiría siendo, al menos por un tiempo más, el principal escenario de los barranquilleros, la casa del Junior y de la Selección Colombia.

Se acabó la espera: Juan Fernando Quintero ya tiene fecha y rival para su regreso con Junior

Después de un inicio de campeonato preocupante bajo las órdenes de Arturo Reyes, el Junior de Barranquilla ha recuperado la sonrisa gracias al trabajo de Hernán Darío Gómez, además del aporte de varios jugadores que recuperaron la confianza como es el caso de Luis Sandoval y Didier Moreno.

Con su victoria frente a Millonarios, el tiburón se metió a la séptima casilla del campeonato y necesita seis puntos más para firmar la clasificación. De cara a cumplir esa tarea, le quedan tres partidos por disputar frente a Once Caldas, Deportivo Pereira y Atlético Huila, todos ellos fuera de las primeras posiciones del campeonato.

Como valor agregado, recuperarán esta misma semana a su jugador estrella, Juan Fernando Quintero, que no juega un partido oficial desde el mes de marzo, justo antes de partir a la convocatoria de la Selección Colombia para la gira asiática, donde estalló una gran polémica por el estado físico con el que llegó a Seúl y que lo dejó por fuera de los dos compromisos amistosos.

Luego de volver de la gira por Asia, Juan Fernando se sometió a otros exámenes médicos y determinó que se trataba de un cuadro de periotitis en tibia izquierda más tendinitis del tendón tibial posterior.

El jefe del departamento médico juniorista, Luis Javier Fernández, reconoció que lo mejor era “no dejarlo ir a la Selección” al no encontrarse en el 100 % de sus capacidades físicas, algo que quedó al descubierto por el dolor que sentía en los primeros entrenamientos junto al resto de convocados por el técnico Néstor Lorenzo.

“Yo sé que hay muchos comentarios al rededor. Los médicos de la Federación dijeron que se había fracturado y luego nos pidieron disculpas. Es normal, el que trabaja en el fútbol y en la parte médica tiene que entender que hay cierta ansiedad con estos jugadores importantes y uno tiene que comprenderlo”, dijo.

A inicios de abril, el ‘Bolillo’ aseguró que a Quintero le quedaban entre 10 y 15 días de recuperación, que se terminaron convirtiendo en tres semanas, gracias a que Junior no se vio en la obligación de forzarlo por los buenos resultados que encadenaron en el campeonato.

Pero la hinchada todavía seguía esperando noticias positivas, que finalmente llegaron este martes 2 de mayo. Desde la sede del club barranquillero se conoció que Juan Fernando ya tiene el alta médica y entrenará esta semana con el resto del grupo para pelear por un puesto en la convocatoria del próximo sábado cuando visiten a Once Caldas, el colero de la Liga Betplay, en el Palogrande de Manizales.