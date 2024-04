Cambio de líder en la Premier League: Arsenal sacude la lucha contra Liverpool y Manchester City

El único obstáculo para lograrlo era el Wolverhampton en calidad de visitante. Más allá que no fue un duelo sencillo, el equipo dirigido por Mikel Arteta tomó la pelota desde los primeros minutos y avisó que estaba decidido a sacudirse tras la derrota del fin de semana pasado contra Aston Villa y la eliminación de la Champions League a manos del Bayern Múnich.

Los gunners sobrevivieron al intento de sacudida por parte de los Wolves con un orden táctico que ya es tradición en el proceso de Arteta. A pesar de solo tener la mínima diferencia, no entraron en impaciencia y consiguieron alargar la diferencia en el tiempo añadido, a través de Odegaard, quien aprovechó un rebote en el área para marcar el 2-0 final.

El equipo de Jürgen Klopp saldrá al ruedo este domingo visitando al Fulham desde las 10:30 de la mañana (hora de Colombia), mientras que el City jugará la jornada 34 (vs. Tottenham) hasta el 14 de mayo.

Liverpool, obligado a ganar

“Obviamente no está en nuestras manos, no se trata de eso. Creo que si ganáramos todos nuestros partidos, sí, hay muchas posibilidades de que seamos campeones. Si no, sí, entonces es muy probable que haya alguien allí. Quizás sólo tengamos que ganar cinco o algo así, pero nadie lo sabe”, declaró Klopp el viernes.