Luis Díaz saca la calculadora: próximos rivales de Liverpool y qué necesita para ganar la Premier League

Los reds , con Luis Díaz como titular, cayeron frente a Crystal Palace en Anfield (0-1) y ahora son terceros detrás del Arsenal, que no aprovechó la oportunidad de ponerse al comando del fútbol inglés y perdió por sorpresa ante un aguerrido Aston Villa (0-2).

Liverpool se aferra a un ‘milagro’

En esa misma ecuación, los reds necesitan que Arsenal no gane los seis juegos en línea o se verá obligado a aumentar su producción goleadora para superar a los gunners en el primer ítem de desempate: la diferencia de gol.

“Ahora tenemos una racha de cuatro partidos fuera de casa, si no me equivoco, y eso habría sido complicado de todos modos; será complicado y lo sabemos. Está claro que tenemos que lidiar con eso ahora y eso es lo fácil. Realmente no hay nada más que decir”, agregó.