Campeón del mundo en Qatar 2022 dio positivo por dopaje y recibiría fuerte sanción

¿Por qué dio positivo para dopaje el Papú Gómez?

Incluso, de acuerdo a varios medios internacionales, el futbolista quería esperar hasta enero del próximo año para tomar la decisión de unirse a un nuevo equipo, tras conocer si había o no una sanción en su contra , pero finalmente, terminó vinculándose con el Monza, club en el que tan solo ha podido estar en dos partidos en el mes de octubre.

Las normas son claras y estrictas

A pesar de los argumentos que utiliza Alejandro Gómez para defenderse y librarse de la sanción, las normas antidopaje que están establecidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) son claras y se deben cumplir a cabalidad. Incluso, al momento de incurrir en una violación de la normativa, no es válido argumentar que un médico fue quien lo asesoró, debido a que la última decisión del consumo de sustancias es tomada por el jugador.