Carlos Antonio Vélez apunta a Wilmar Roldán por delicada agresión a Pablo Ceppelini: “no es bobo”

No hay fin de semana, ni fecha, en la que el fútbol colombiano no se vea inmerso en polémicas tanto deportivas como fuera de lo que pasa dentro del campo. Lo grave es que una de las más recientes, se dio en medio del clásico paisa entre Medellín y Nacional, y estuvo cargada de violencia.

Cuando el volante, Pablo Ceppelini, de los verdes, se disponía a cobrar un tiro de esquina hacia el costado noroccidental del Atanasio Girardot, recibió desde la tribuna todo tipo de artefactos por parte de los hinchas ‘poderosos’, entre ellos, una navaja que lo impactó en su cabeza.

Pablo Ceppelini siendo impactado por una navaja en la zona nororiental del estadio Atanasio Girardot | Foto: Captura Win Sports

“Fui a tirar un tiro de esquina, al final del partido y me llovían: monedas, encendedores, botellas y yo sentí que me estalló una cosa en la cabeza que me cortó, cuando llegué al camerino me dijieron que era una navaja”, fue el relato del desafortunado momento vivido por parte del uruguayo.

Como era de esperarse, al ser golpeado por este elemento contundente, el jugador quedó por algunos minutos hacia un costado de la cancha, retorciéndose de dolor. Cerca de la situación, estuvo la juez de línea, quien vio a pocos metros lo acontecido, y se mostró temerosa por haber sido a ella a quien le hubiese pegado el arma blanca.

Ceppelini, entendiendo un poco el contexto del juego, aseguró que “son cosas del fútbol”, aun así, pidió que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para evitar que esto se vuelva a presentar: “se lo dejo a Dimayor y las autoridades que se hagan cargo”.

😰 Impactan con una navaja a la cabeza a Pablo Ceppelini del Atlético Nacional en el fútbol colombiano



🤦🏽‍♂️ El partido continuó como si no hubiese ocurrido nada, no se paró



📹 @datosnacional



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/zyRF97aezp — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 22, 2024

A los micrófonos de Múnera Eastman Radio, en zona mixta post-partido, ‘Ceppe’ dio a conocer las heridas que tuvo: “Un chichón, estoy hinchado. Me duele un poco y tengo un poquito de sangre. No fue motivo para que me suturen o me cogieran puntos. Estoy tranquilo, cosas del fútbol. Yo estoy acostumbrado, se quedaron con las ganas de ganarnos y nos quedamos con eso”.

Wilmar Roldán, árbitro colombiano | Foto: Colprensa

Por fortuna, la situación no pasó a mayores, pero para Carlos Antonio Vélez, eso no es motivo para dejar impune el hecho. Es por eso, que apuntó a Wilmar Roldán, juez de la contienda, como gran responsable de no haber actuado de la manera en que lo pedía la situación.

En su columna de Palabras Mayores de este lunes, dijo cómo debió ser el protocolo para dicho momento: “La asistenta muerta del miedo no hace lo que el protocolo dice que es recogerlo, entregárselo al árbitro y el señor Roldán llevarlo al comisario de campo”.

Junto a esto, argumentó que si la jueza no estaba en su condición de hacer la labor, debió ser el central del juego quien hiciese lo que era debido: “El señor Roldán no es ningún bobo, él vio que eso cayó y se hizo el orejón para no meterse en problemas”.

Carlos Antonio Vélez evidenció responsabilidad de Wilmar Roldán en agresión durante el DIM vs. Nacional | Foto: GUILLERMO TORRES- semana

Para terminar, Vélez dijo que no haber hecho lo que requería el momento, hace que no se pueda dar una sanción hacia la tribuna implicada: “La llamó a ella para protegerla y eso está bien, pero no recogieron el artefacto, cosa que obliga el protocolo porque es la única manera por empezar por donde se debe, que es castigar la tribuna del equipo”.