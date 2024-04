Pablo Ceppelini se pronunció sobre navaja que le cayó en el clásico; lanzó mensaje a “la Dimayor y las autoridades”

Sobre la herida en su cabeza Ceppelini aseguró que tiene “un chichón, estoy hinchado. Me duele un poco y tengo un poquito de sangre. No fue motivo para que me suturen o me cogieran puntos. Estoy tranquilo, cosas del fútbol. Yo estoy acostumbrado, se quedaron con las ganas de ganarnos y nos quedamos con eso”, declaró.