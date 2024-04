Video: Pablo Ceppelini, agredido con una navaja en pleno clásico Medellín vs. Nacional

Repetto y Ceppelini se pronuncian

Para el estratega uruguayo se debieron tomar medidas más contundentes por parte del árbitro central. “Destacar lo de los jugadores nuestros, si Ceppelini se tira hay que suspender el partido y ganamos los puntos. En todo momento quisimos jugar, le tiraron de todo en dos oportunidades. Es lo triste de hoy, no pasó a mayores, no queremos que eso pase”, agregó.

“El equipo terminó el partido, ojalá esto no vuelva a pasar, que sea una fiesta, cada uno alentando a su equipo y que gane el mejor, pero que no vuelva a pasar esto”, insistió.

Pablo Ceppelini también habló al final del compromiso. “ En ese momento lo que vi y lo que sentí fue que me llovieron un montón de objetos, inicialmente no llegué a ver qué fue. Había botellas, encendedores y otras cosas más. Pero bueno, ya hay que dejar esto en manos de la Dimayor, que se hagan cargo. Esto es una fiesta. De pronto, es porque es cuarto clásico que juego y no nos pueden ganar, de pronto están un poco enojados conmigo”, señaló.

“Sabemos que el árbitro Roldán es de mucha jerarquía, pensamos que lo iba a suspender (el partido), que se iban a tomar medidas. Cobrar un tiro de esquina condicionado no es bueno, pero bueno, me gusta hablar es de fútbol” , agregó.

Ceppelini se enteró que el golpe fue con una navaja tiempo después. “Ya acá en el camerino me dijeron qué había sido y la verdad que me sorprendió. Lo otro es que la línea no recogió lo que me mandaron, ni se lo dio al árbitro”, agregó.