Carlos Antonio Vélez arremetió con vehemencia en contra de Hugo Ospina y lo calificó de “terrorista”

El reconocido periodista no se guardó nada al hablar sobre las amenazas del líder de los taxistas.

Un gran revuelo se ha generado en los últimos días, luego que el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunciara que tras una reunión con diferentes sectores se frenó el proyecto que, entre otras cosas, bloquearía las plataformas de movilidad en Colombia. Bajo este panorama, el vocero de un grupo de taxistas, Hugo Ospina, señaló que eso no es cierto.

En entrevista con SEMANA, Ospina explicó que las plataformas de movilidad en Colombia ya son legales por lo que no se puede legislar sobre la misma materia en el Congreso de la República.

“Es que debemos informar bien a los colombianos porque las plataformas ya están reglamentadas, las plataformas de movilidad ya están legalizadas por el Congreso. Esa Ley 1753 le dio seis meses al Ejecutivo y por eso se sacó un decreto en 2015 donde se reglamentaron los requisitos. En ese momento el Ministerio de Transporte debía hacerlo y quedó claro que no se podía prestar servicio público de pasajeros en vehículos particulares”, dijo el líder de los transportistas

Además de ello, Ospina lanzó una dura advertencia en contra del Gobierno de Petro y aseguró que si este incumple, el gremio se “tomará los aeropuertos”. “Enviamos un derecho de petición al Gobierno para saber si van a legalizar los vehículos particulares para prestar el servicio público”.

Según el líder, está “programado un paro nacional para el 22 de febrero, me están llamando para que participemos, pero aún no hemos tomado la decisión, ya que estamos esperando la respuesta del derecho de petición que enviamos al Gobierno. De eso depende nuestro apoyo, pero les dije que no afectemos todas las ciudades, sería tomarnos los aeropuertos”.

La “toma de los aeropuertos” aún no tiene una fecha definida, pero preocupa que la convocatoria podría ir mucho más allá de bloquear las terminales aéreas. “Dejaremos los carros tirados y que se los lleven en grúa, vamos a ver si tienen grúas para ello. Si no avanzamos en el tema, pues traeremos todos los taxis del país y los dejaremos tirados en Bogotá para decirle al Gobierno que trabaje esos taxis porque nos quebraron”.

Día sin carro Febrero 2 de 2023 Taxis, motos - Foto: Nicolas Linares

Estas declaraciones han generado gran malestar en un gran número de personas que han criticado severamente a Ospina. Uno de los señalamientos más duros lo hizo el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien utilizó su habitual espacio de Palabras Mayores para irse en contra del líder.

“El Día sin Carro es otra de las importaciones populistas y ruidosas. Solo terminan beneficiándose unos pocos, entre ellos el gremio del tipo que anunció que, si no se hace lo que él quiere, se tomarán los aeropuertos, una clara conductora, instigadora, insurrecta y una clara actitud terrorista, que no debería pasar por alto la Fiscalía y la justicia”, dijo.

“El día en que el Día sin Carro cope a todos, hasta uno se lo aguanta. Cuando todos estemos en la misma fila, uno se lo ‘mama’. Eso también justificaría la retórica actual y aplicaría para tener en cuenta la igualdad que pregonan. ¿O la igualdad es solamente para unas cosas y para otras no?”, agregó Vélez.

Carlos Antonio Vélez - Foto: Guillermo Torres /Semana

Para Ospina, una de las razones por las cuales se haría ese bloqueo es que hay quienes tienen varios carros particulares y los arriendan a conductores que trabajan durante varias horas en Uber. “Si el Estado no quiere que protestemos, pues debe cumplir el mandato constitucional. Dicen que hay mucho desempleado, pero hay muchos taxis ofreciendo turnos para trabajar. La ilegalidad le tomó ventaja al Gobierno”.

No obstante, Ospina dice que no se arrepiente de haber apoyado al presidente Gustavo Petro durante la campaña presidencial y que seguramente estas diferencias se solucionarán para no tener que acudir a las vías de hecho.