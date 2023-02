Hugo Ospina insistirá en bloquear plataformas de transporte: “O nos cumplen o nos tomamos los aeropuertos”

Aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que tras una reunión con diferentes sectores se frenó el proyecto que, entre otras cosas, bloquearía las plataformas de movilidad en Colombia, el vocero de un grupo de taxistas, Hugo Ospina, señaló que eso no es cierto.

En entrevista con SEMANA, Ospina explicó que las plataformas de movilidad en Colombia ya son legales por lo que no se puede legislar sobre la misma materia en el Congreso de la República.

“Es que debemos informar bien a los colombianos porque las plataformas ya están reglamentadas, las plataformas de movilidad ya están legalizadas por el Congreso. Esa ley 1753 le dio seis meses al Ejecutivo y por eso se sacó un decreto en 2015 donde se reglamentaron los requisitos, en ese momento el ministerio de Transporte debía hacerlo y quedó claro que no se podía prestar servicio público de pasajeros en vehículos particulares”, dijo el líder de los transportistas.

Uber, es el motivo de la discordia con los taxistas en Colombia. - Foto: getty images

Según Ospina, 24 empresas de tecnología en Colombia pidieron los permisos del Estado para operar cuando se abrió ese, pero las extranjeras no quieren respetar el ordenamiento jurídico. “Uber siempre ha dicho que no le sirve la norma porque presta el servicio en carros particulares y quiere una ley sastre como se ha hecho en otros países, ese es el problema”.

Agregó que: “El problema no son las plataformas, el problema son las empresas extranjeras que no quieren respetar. El servicio público será prestado por empresas de transporte”.

Por esa razón, dijo que le parece extraño que se haya anunciado un acuerdo para llevar más adelante un proyecto de ley al Congreso y pidió al Ministerio de Transporte aclarar esa situación.

“Allá no van a legalizar nada, que no nos digan mentiras. El ministro de Transporte debe aclarar porque acá no se está peleando la legalización de Uber. La tecnología existe mucho antes de Uber, en 2010 ya había aplicaciones de movilidad. Si van a acabar con los taxis que nos digan”.

Guillermo Reyes, ministro de Transporte. - Foto: Ministerio de Transporte

El asunto de fondo para los taxistas, según lo expuesto por Ospina, es que Uber presta un servicio ilegal, ya que los carros particulares no pueden prestar servicio público y por eso se debe respetar el ordenamiento jurídico por parte de las empresas extranjeras.

“El Estado debe proteger la industria nacional, presidente Petro usted que es tan amante de lo nacional debo decirle que hay empresas extranjeras que quieren hacer lo que quieran en Colombia. Al Gobierno le digo que ya las plataformas están legalizadas, no le mientan a los conductores de Uber”, acotó.

En Colombia hay unos 250.000 taxis. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Sin embargo, Ospina habla de “tomarse los aeropuertos” si el Gobierno Petro les incumple, pero ese llamado ha sido cuestionado por diferentes sectores al considerar que es una amenaza. “Enviamos un derecho de petición al Gobierno para saber si van a legalizar los vehículos particulares para prestar el servicio público”.

Agregó que: “Está programado un paro nacional para el 22 de febrero, me están llamando para que participemos, pero aún no hemos tomado la decisión, ya que estamos esperando la respuesta del derecho de petición que enviamos al Gobierno. De eso depende nuestro apoyo, pero les dije que no afectemos todas las ciudades, sería tomarnos los aeropuertos”.

La “toma de los aeropuertos” aún no tiene una fecha definida, pero preocupa que la convocatoria podría ir mucho más allá de bloquear las terminales aéreas. “Dejaremos los carros tirados y que se los lleven en grúa, vamos a ver si tienen grúas para ello. Si no avanzamos en el tema, pues traeremos todos los taxis del país y los dejaremos tirados en Bogotá para decirle al Gobierno que trabaje esos taxis porque nos quebraron”.

Hugo Ospina apoyó a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial - Foto: SEMANA

Una de las razones por las cuales se haría ese bloqueo es que, según Ospina, hay quienes tienen varios carros particulares y los arriendan a conductores que trabajan durante varias horas en Uber. “Si el Estado no quiere que protestemos, pues debe cumplir el mandato constitucional. Dicen que hay mucho desempleado, pero hay muchos taxis ofreciendo turnos para trabajar. La ilegalidad le tomó ventaja al Gobierno”.

No obstante, Ospina dice que no se arrepiente de haber apoyado al presidente Gustavo Petro durante la campaña presidencial y que seguramente estas diferencias se solucionarán para no tener que acudir a las vías de hecho.