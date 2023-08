Carlos Antonio Vélez destapa su top 3 de futbolistas colombianos y arma polémica; rajó a James Rodríguez

James Rodríguez puso de moda en Colombia hablar de un top 3 de futbolistas colombianos. Durante una entrevista con Win Sports, el volante colombiano sacó a la luz su propio listado y desató una polémica de la que dos meses después de aquella charla todavía se habla.

Ese día, el 10 mencionó a Radamel Falcao García y David Ospina como los mejores jugadores de la historia en la Selección Colombia junto a él, provocando que los miembros de la ‘vieja guardia’ le respondieran y le mostraran su desacuerdo.

Días después, hablando con SEMANA, James incluyó a otro jugador más en su ránking, Juan Guillermo Cuadrado, borrando de nuevo a las leyendas como Faustino Asprilla, Carlos Valderrama y Freddy Rincón, a los que, sin embargo, les declaró su admiración por lo que hicieron en una época que no tenía a tantos colombianos jugando en las mejores ligas del mundo.

“Los de las generaciones anteriores, quizá se van a escoger entre ellos. Voy a decir con los que jugué y puedo poner números de todos los cuatro”, dijo en dicha entrevista con Vicky Dávila.

James Rodríguez en el banquillo de Sao Paulo. | Foto: Getty Images

La elección de James produjo una gran polémica también en la prensa deportiva, que utilizó las declaraciones del hoy jugador de São Paulo para preguntarle a la opinión pública sobre el listado de los mejores jugadores que han vestido la tricolor.

Carlos Antonio Vélez, por ejemplo, es uno de los periodistas que se paró en contra del listado elaborado por James. En charla con Si Se Puedcast, el experimentado comentarista reveló su propio top 3 y dejó por fuera al exjugador del Real Madrid para sorpresa de sus interlocutores.

“James no ha sido el mejor jugador de Colombia, es que ni siquiera está entre los tres mejores. Yo tengo 70 años, 51 de profesión. A veces los muchachos se ponen a hablar conmigo y yo no les puedo explicar cosas que ellos no vieron. Yo los entiendo, muchos creen que el fútbol lo inventó Pékerman o que el fútbol lo inventó James”, aseguró.

Carlos Antonio considera que el Tino Asprilla tiene que estar en uno de los lugares de ese ránking. “En mi top 3 tengo a Faustino Asprilla seguro. Póngalo en el orden que quiera. Y tengo a Willington Ortíz en cualquiera de los tres”, dijo.

“Y puedo escoger un tercero y tengo miles de posibilidades. Si quieres que haga justicia con alguien de la era moderna te pongo a Falcao”, completó.

Faustino Asprilla y James Rodríguez. | Foto: Instagram: @eltinoasprilla

Falcao seguirá condenado al banquillo del Rayo Vallecano. | Foto: Getty Images

Vélez considera que James fue “muy atrevido” al elaborar su top 3 sin incluir a los jugadores que le dieron glorias al país en el siglo pasado. “Él debió haber dicho: ‘les voy a dar los tres míos, de la época que he vivido como futbolista. Yo no puedo hablar de una época que no conozco’”, afirmó.

En ese sentido, el periodista insistió en que James no puede ser considerado el mejor jugador colombiano de todos los tiempos. “Para los que creyeron que el fútbol se inventó hace diez años sí. No es el mejor. Cada época tiene su jugador, cada época tiene su equipo, cada época tiene su manera de comportarse, su manera de jugar”, explicó.

“Por ejemplo, lo que hacía el Pibe Valderrama hoy no lo necesita ningún equipo importante del mundo. Incluso, lo que hace James no le interesa a ningún equipo importante del mundo. No se juega así, qué hacemos, la gente no lo entiende, pero es así”, agregó.

Carlos Antonio considera que el fútbol de James Rodríguez no se ajusta a lo que busca el mercado de fichajes en Europa. “Hoy hay unas cosas que antes eran muy buenas, hoy ya no”, finalizó.

Sobre el final del pódcast, Vélez insistió en su punto del relevo generacional que necesita la Selección Colombia. “La gente no se ha modernizado todavía. Acá seguimos alcahueteando y tenemos que seguir llamando a James y Falcao porque la gente se emberraca. Mientras nosotros no nos modernicemos y entendamos que el fútbol es otro, es muy difícil que lo podamos lograr”, advirtió.