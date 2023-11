Carlos Antonio Vélez explota contra Dimayor y pide explicaciones: “siento que me engañaron”

El arbitraje en el fútbol colombiano ha sido materia de polémica durante todo el 2023. Decisiones controversiales de los jueces en el campo de juego y los asistentes del VAR, han provocado que se cuestione la manera en la que se eligen a los encargados de impartir justicia en cada una de las competencias oficiales.

Carlos Antonio Vélez dijo hace unas semanas que, producto de la controversia con los árbitros, la Dimayor había decidido gestionar la posibilidad de conocer los audios del VAR y así hacer público todo lo que sucede antes de una sanción de penal, tarjeta roja, fuera de lugar o cualquier jugada polémica, tal como lo hace la Conmebol en las eliminatorias sudamericanas.

De acuerdo con lo que le dijeron sus fuentes, los audios empezarían a ser liberados después de la segunda fecha de cuadrangulares, sin embargo, hasta ahora no hay avances al respecto. “A mí me dijeron y estoy sintiendo que me engañaron, que el VAR iba a ser público después de la segunda fecha”, dijo en su columna de Palabras Mayores.

“Antes de empezar el cuadrangular, me dijeron ‘va con los cuadrangulares... Después de que comenzó, me dijeron ‘hay un pequeño problema que todavía hay que solucionar con los operadores, una cuestión de tipo técnico’. Eso fue antes de la segunda fecha”, comentó.

Cabina del VAR durante un partido en el estadio El Campín de Bogotá. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Vélez asegura que esperó noticias al respecto durante el parón de selecciones, pero no hubo novedad. “Jugamos contra Brasil, llegó la segunda fecha, jugamos contra Paraguay y vamos para la tercera fecha y nadie ha abierto la boca”, lanzó.

“Nos prometieron que el VAR iba a ser público en los partidos de los cuadrangulares y no han cumplido. Que nos den una explicación del por qué no se ha cumplido algo que se había acordado”, completó.

Su crítica al arbitraje no solo va dirigida al tema de los audios, sino a las designaciones hechas por Imer Machado, director de la Comisión Arbitral del fútbol colombiano. “Le voy a tener que cobrar, siempre hablando de él. El árbitro (Carlos) Betancur, de funesta presentación en Millonarios vs. Cúcuta, lamentable presentación, y el castigo es dirigir la final Millonarios vs. Nacional”, declaró.

“Por eso las cosas no andan aquí. No es solo de la comisión arbitral, es de la sociedad y del gobierno. Aquí no hay ecuación ‘cosa bien hecha premio, cosa mal hecha castigo’. Aquí hacer las cosas mal parece que paga”, sentenció.

Arbitro Carlos Betancur. | Foto: Foto: Dimayor

Su concepto sobre la final

La molestia de Carlos Antonio se centra en que Betancur sea el encargado de dirigir un partido complicado como el que protagonizarán Millonarios y Atlético Nacional para decidir el campeón de la Copa Betplay 2023.

Y es que los duelos entre ambos han estado históricamente marcados por decisiones arbitrales con incidencia en el resultado.

Más allá de eso, habló de Alberto Gamero y la opción de rotar la nómina ante Nacional. “Tienen un partido hoy y otro el domingo. A lo mejor gana los dos títulos, pero ¿vale la pena arriesgar? Millonarios puede ganar los dos, la copa o la liga, pero también se puede quedar sin nada”, dijo.

“Todos queremos ganar y el ego en ese sentido supera cualquier cosa. Por ahí me equivoco y no hay ningún problema, yo creo que Millonarios están en muchamejor forma que Nacional, pero los partidos hay que jugarlos. Lo único que yo espero es que Millonarios no arriesgue una posibilidad muy seria en liga por un trofeo que ya ganaron y que no les da nada”, completó.