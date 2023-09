Imer Machado da la cara y responde por qué no se pueden revelar los audios del VAR en Colombia

Producto de este error, que reconocen en la Comisión Arbitral, el juez del Sucre habría sido sancionado con no volver a dirigir un partido profesional en lo que resta del 2023, al tiempo que su licencia será revisada en la elección de la nómina de árbitros para el año que viene.

Imer Machado durante su época como árbitro en Colombia. | Foto: LatinContent via Getty Images

¿Por qué no revelan los audios del VAR?

Machado frena en seco esa idea y asegura que no se puede por orden de la Fifa. “ No podemos revelar los audios del VAR porque estamos atados a una circular en la cual la Federación Colombiana de Fútbol está atada, reglamentada por Fifa . Todo el mundo quiere saber cómo evaluamos las jugadas, pero por el momento se está haciendo un control interno”, dijo.

Es por eso que, mientras no cambie la regla del organismo internacional, deben seguir analizando en privado las actuaciones de los árbitros en las canchas del país. “Hay cuatro árbitros que no volverán a pitar por su actuar, pero no puedo dar sus nombres porque somos conscientes que son personas, seres humanos y su vida está atada al ámbito deportivo y nosotros protegemos su vida personal”, dijo.