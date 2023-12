Carlos Antonio Vélez le puso la vara alta a la Selección Colombia para la Copa América: “llegó la hora”

“Hay que tener en cuenta que esto no es fecha FIFA. Las convocatorias son muy conflictivas, hay muchos equipos que no han prestado jugadores, pero hay jugadores que tenemos la posibilidad de ver, que necesitan la oportunidad de ser vistos para estar en el proceso. En cualquier competencia el primer partido es muy importante. Brasil es un equipo que uno quiere evitar, como Argentina, con tradición copera, con excelentes jugadores”, dijo de los rivales.

El fixture completo de la Selección Colombia en la Copa América:

Carlos Antonio Vélez, que ha sido bastante crítico del proceso de Néstor Lorenzo, como por ejemplo con la última convocatoria de jugadores que se reúnen en Bogotá antes de los amistosos que cierran el año, partidos que consideró “atravesados y sin peso”, no se quedó callado con la convocatoria de Andrés Llinas, Daniel Ruiz y Roger Martínez, y aseguró que “fueron llamados hoy para jugar ante la Sub 23 de Venezuela el sábado. No me parece que sea un rival para selección Mayor. Lo es para la Sub 23, que jugara el preolímpico. Chimbo”, indicó.