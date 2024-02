Carlos Antonio Vélez revela verdadera razón de la renuncia de Bodmer a Nacional; su familia está involucrada

“En este momento aun no hay renuncia oficial del DT de @nacionaloficial. Le manifestó al presidente su intención de analizar la situación esta noche con su familia y su deseo de dejar el cargo. Amenazaron a su esposa en los últimos días y eso lo obligaría a dejar el cargo. El club no le iba a pedir la renuncia y lo respaldará hasta q el determine su futuro. Cuando oficialice su decisión se avanzara en su reemplazo. Mañana será la reunión habitual de junta y si se da el hecho se empezará a tratar el tema. The End”, dijo el comunicador en X.