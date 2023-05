Carlos Daniel Serrano sigue haciendo historia en la natación: rompió récord mundial en Alemania

El rótulo del mejor nadador del mundo en 2022 le queda corto al colombiano Carlos Daniel Serrano, que este jueves sumó otras dos medallas de oro a su palmarés en la serie mundial de para-natación, que se lleva a cabo por estos días en Alemania.

Sumado a los dos logros deportivos, Serrano rompió un récord mundial en los 100 metros mariposa y lo presumió a través de sus redes sociales, donde recibió mensajes de felicitación de miles de aficionados que lo empezaron a seguir desde las cuatro medallas que consiguió el año antepasado en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

“Amigos… acabo de hacer RÉCORD MUNDIAL EN ALEMANIA. No saben lo que se siente volver así, fue en los 100 MTS mariposa”, escribió a través de su cuenta de Twitter, desde donde invitó a los colombianos a seguir de cerca cada una de sus presentaciones en la competencia internacional que se disputa en Berlín.

Este fue el tiempo de Carlos Daniel Serrano en los 100 metros mariposa - Foto: Serie Mundial Citi de Para Natación

El colombiano se colgó el oro en el estilo mariposa luego de recorrer los 100 metros en 1:05.48, tiempo que desde hoy se convierte en la marca a vencer por parte de todos los nadadores paralímpicos del mundo que disputan competencias en este estilo.

Pero la tarde de victorias no se detuvo ahí, pues unos minutos más tarde regresó a la piscina y volvió a dejar claro por qué lo catalogan como el mejor nadador del planeta actualmente. “Gané la prueba de los 100 pecho otra vez, estuve cerca de otro récord mundial”, escribió en Twitter, informando sobre la segunda medalla para su cuenta en un mismo día.

La alegría para el país fue por partida doble, pues el segundo lugar también fue un colombiano, Nelson Crispín Corzo, con 8 segundos de diferencia respecto a Serrano. Moises Fuentes estuvo cerca de hacer podio totalmente tricolor, sin embargo, fue superado por el español Antoni Ponce.

Serrano celebrando su doble triunfo en Berlín - Foto: Twitter @CarlosDSerrano

La acción continuará para Serrano este viernes con la disputa de los 100 metros libres, en la que también parte como favorito, al igual que el sábado, cuando participará en las pruebas de 50 metros libres y 50 metros pecho con grandes opciones de seguir sumando preseas a su largo historial.

Carlos tiene una condición llamada hipocondroplasia que lo hace ser de talla baja o enano, como muchas veces le habrán dicho en la calle. Sin embargo, este nadador no tiene nada de pequeño, pues su talento, compromiso y actitud ante la vida lo hacen todo un gigante.

Así lo demuestra día a día, con cada brazada o golpe de pecho sobre el agua. Ver una de las exhibiciones deportivas de Carlos es casi hipnótico. Tras un potente salto desde la banqueta de salida, se sumerge en la piscina por unos pocos segundos, para luego salir y, como si se tratara de una máquina, realizar movimientos rápidos y coordinados que sus rivales no pueden igualar.

Carlos Daniel Serrano, nadador colombiano. - Foto: @carlosserranodeportista

De Santander también son sus amigos y nadadores Moisés Fuentes y Nelson Crispín, las otras dos estrellas de la paranatación. Sobre fuentes asegura que es el padre de la disciplina en este país y no duda en reconocerlo como su referente. “Yo lo admiro mucho, porque con más de 40 años sigue luchando por su medalla de oro. Al verlo todos los días esforzándose y luchando por su sueños me inspiro. Siempre he dicho que quiero ser como él”, dice.

Carlos se define como un ‘combinadita’; es decir, que se desempeña con buenos resultados en todos los estilos de la natación: libre, pecho, mariposa y espalda. Aunque reconoce que este último es su talón de Aquiles, trabaja fuertemente para mejorar y seguir expandiendo su palmarés que le ha dado reconocimiento dentro y fuera del país.