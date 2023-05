Fernando Gaviria se da golpes de pecho por su derrota en el Giro de Italia 2023: “Actuamos mal”

La etapa 6 del Giro de Italia 2023 tuvo su golpe de emoción al final con un la definición de la carrera en un esprint, llegada masiva en la que resaltó el nombre de un colombiano. Pese a las dificultades, Fernando Gaviria logró conectar con el pelotón y aparecer en esta última fracción antes de cruzar la meta.

Tras reponerse de una caída en los primeros kilómetros y recuperar la distancia pérdida en el último puerto de montaña, el pedalista del Movistar Team apareció en la última curva junto al pelotón para cazar a los fugados. En ese momento, el antioqueño de 28 años atacó para ir por el triunfo, sin embargo, perdió la etapa a escasos metros de la meta.

Ya sin piernas tras ese ataque, Gaviria se vio sorprendido por la respuesta de Mads Pedersen, quien se quedó con la victoria de la etapa 6 del Giro de Italia 2023. Al pedalista antioqueño le alcanzó para entrar en la quinta posición, pero pudo subir un total de 71 posiciones en la clasificación general, para ubicarse en la casilla 96.

El momento en el que Mads Pedersen cruza la meta en primer lugar - Foto: Getty Images,

Al término de la carrera, Gaviria habló sobre lo sucedido y dijo que él vino “a esto, a dar todo cada día en el esprint”. “Queríamos ganar, sufrimos bastante en las subidas, pero coronamos cerca y entramos. Al final, no se nos dieron las cosas”, agregó nacido en La Ceja, Antioquia, en declaraciones recogidas por la escuadra española.

Aunque expresó estar “contento, porque la etapa fue linda” y el equipo lo dio todo, dejó ver su malestar por la ejecución de la estrategia final: “No nos dejamos nada en las piernas; pero a la vez, pienso que actuamos mal. Tenía que haber arrancado más rápido, con más fuerzas, más velocidad, y así habría podido ganar”.

“Aunque me descolgase, pienso que para nosotros fue mejor que la etapa fuese rápida, porque los esprinters llegamos más medidos. Con la fuga hasta el final por delante, pienso que fue una carrera linda para todos, tanto para el pelotón como para quienes nos vieron por la televisión”, agregó sobre el desarrollo de la etapa 6.

Fernando Gaviria busca volver a ganar en el Giro de Italia después de cuatro años. - Foto: Getty Images

Ya algo más de calma y entre risas, habló sobre las opciones de ganar y el accidente que sufrió apenas empezando el recorrido. “¿Fuerzas para ganar? Había, porque ya me las gasté todas hoy, quedé muerto. ¿La caída del inicio? No me pasó nada, creo que todavía estaba dormido”.

Esta fue la última opción que tenía Fernando Gaviria de ganar en la primera semana del Giro de Italia 2023 porque el viernes será jornada de alta montaña, mientras que el fin de semana el sábado habrá media montaña y el domingo contrarreloj.

Clasificación de la etapa 6

1. Mads Pedersen (DEN/Trek-Segafredo) - 3:44:45

2. Jonathan Milan (ITA/Bahrain-Victorious) - m.t.

3. Pascal Ackermann (GER/UAE Emirates) - m.t.

4. Kaden Groves (AUS/Alpecin-Deceuninck) - m.t.

5. Fernando Gaviria (COL/Movistar) - m.t.

6. Michael Matthews (AUS/Jayco-AlUla) - m.t.

7. Vincenzo Albanese (ITA/Eolo-Kometa) - m.t.

8. Marius Mayrhofer (GER/DSM) - m.t.

9. Lorenzo Rota (ITA/Intermarché-Circus) - m.t.

10. Simone Velasco (ITA/Astana-Qazaqstan) - m.t.

...

46. Einer Rubio (COL/Movistar Team) - m.t.

47. Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) - m.t.

54. Rigoberto Urán (COL/EF Education-EasyPost) - m.t.

Rigoberto Urán y Santiago Buitrago, Giro de Italia 2023. - Foto: Getty Images/Stuart Franklin//Getty Images/Tim de Waele

Clasificación general

1. Andreas Leknessund (NOR/DSM) - 22:50:48

2. Remco Evenepoel (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:28

3. Aurélien Paret-Peintre (FRA/Ag2r-Citroën) a 0:30

4. João Almeida (POR/UAE Emirates) a 1:00

5. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 1:12

6. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) a 1:26

7. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) a 1:26

8. Toms Skujins (LAT/Trek-Segafredo) a 1:29

9. Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) a 1:30

10. Vincenzo Albanese (ITA/Eolo-Kometa) a 1:39

...

22. Santiago Buitrago (COL/Baréin Victorioso) a 2:52

24. Rigoberto Urán (COL/EF Educación-EasyPost) a 3:34

25. Einer Rubio (COL/Movistar) a 3:35

96. Fernando Gaviria (COL/Movistar) a 48:15