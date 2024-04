Caso contra Sebastián Villa por abuso sexual da giro rotundo: denunciante cambió de parecer

Castillo, abogado de la denunciante, explicó a El Clarín las razones por las que su cliente decidió retirar la acusación en contra del exjugador de Boca Juniors y Deportes Tolima. “Ella lo que le dice a la Justicia es que no quiere declarar, no quiere revivir todo esto ni que se ventilen cuestiones íntimas en el juicio”, indicó.

Los escalofriantes detalles del caso contra Villa

Cuando se realizó la solicitud para arrestar al nacido en Bello, Antioquía, también se reveló que: “Cuando Doldan se vestía, Villa la tomó nuevamente de la mandíbula, le levanta la cabeza, queriendo levantar el cuerpo de la misma desde su cara, al tiempo que espetó: ‘usted no me ama, usted no me quiere, usted no está enamorada de mí como dice´”.