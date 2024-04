Catástrofe en Millonarios: Alberto Gamero y sus desoladoras palabras tras la caída ante Palestino

Tal es el desolador panorama de los azules, que Alberto Gamero ya visualiza la Copa Sudamericana como alternativa. “Tenemos un resultado que no esperábamos. Veníamos con ilusión y no se pudo. Con un punto y faltando nueve, es complicado. Posibilidades todavía hay de seguir peleando, la otra es la Sudamericana y no podemos esconder eso desde hoy”, lanzó en rueda de prensa.