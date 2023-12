Celebra Jhon Arias: Manchester City confirma las tres duras bajas que tendrá ante Fluminense

Manchester City, que evitó las sorpresas y avisó con más goles que juego que no ha venido a Arabia Saudita de turismo, derrotó 3-0 al Urawa Red japonés, el martes en Yedá en semifinales del Mundial de Clubes, citándose con Fluminense para una nueva final europeo-sudamericana.

Fluminense vs. Manchester City: día, hora y canal para ver en Colombia la gran final del Mundial de Clubes

Erling Haaland, con problemas físicos en el pie, se ha perdido los cuatro últimos partidos de su equipo, incluida la victoria de este martes en semifinales, para la que no se alcanzó a recuperar.

“Kevin comenzó a entrenar ayer y continuará entrenando con el equipo. Sin embargo, después de un descanso de tres meses no podrá jugar la final, pero su condición está mejorando significativamente. En cuanto a Erling, todavía no puede empezar a entrenar”, afirmó el estratega español, al respecto de sus dos máximas figuras, con las que no podrá contar para terminar el 2023 con otro título en las vitrinas.