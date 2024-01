César Farías habló sobre Lucas González y de paso soltó picante varillazo: “Tienen que respetar”

América de Cali empezó a rodar bajo las órdenes de César Farías. Luego de todo lo que se dijo tras la salida de Lucas González y el negocio caído con Ricardo Gareca, la relativa calma ha vuelto a Cascajal, donde ya preparan el siguiente partido con una sonrisa tras la aplastante goleada sobre Atlético Nacional (4-1).

El proceso del entrenador venezolano ha iniciado de la mejor manera posible, dándole la razón a la decisión tomada por la presidenta Marcela Gómez. Lucas hizo casi toda la pretemporada al frente del conjunto ‘escarlata’, hasta el momento en que, desde la dirigencia, prefirieron pagarle una indemnización para sacarlo del cargo.

Esta es la segunda vez que Farías reemplaza a González en un cargo, pues lo mismo sucedió cuando el bogotano salió de Águilas Doradas a mediados del 2023. A raíz de esa coincidencia, se ha creado una polémica en torno a los dos entrenadores por supuestos desacuerdos en la forma de realizar su labor.

“Yo no tengo ningún problema con el joven Lucas, además me parece tiene mucho potencial. Me tocó una cosa, que no imaginé nunca, que era recibir dos equipos de la mano de él. El semestre pasado conviví con que prácticamente Lucas era el que dirigía Águilas y yo jamás salía a decir nada de él, porque no tengo nada en contra suya”, dijo en El Alargue de Caracol.

Momento en que César Farías firma como nuevo técnico del América de Cali. | Foto: X: @AmericadeCali

El venezolano cree que estos golpes le enseñarán a Lucas González para la carrera que le espera. “Así vas madurando y seguramente todas esas cosas buenas que tiene las va a poder ir potenciando con los años. Ni me quiero comparar con Lucas, ni con ningún entrenador, porque al final yo tengo la suficiente personalidad para ser yo mismo”, sentenció.

Esta respuesta sobre la relación con Lucas vino justo después de haber lanzado una crítica contra los “entrenadores jóvenes” sin usar nombres propios. “Tienen que tener respeto. Algunos tuvimos que dirigir muchos años antes de tener un equipo grande, otros tienen la suerte de hacerlo al inicio de sus carreras. Hay que tener respeto por la gente, no importa el estilo, no importa la forma”, lanzó al aire.

“Escucho hablar de Millonarios y nosotros en Águilas hicimos más puntos que ellos, que América, que DIM. He visto que empiezan a criticar al que se mete atrás, cada quien hace lo que puede, tu deber es resolverlo. No puedes ser hombre de una sola teoría, hay que respetar al oponente, quitarle el mérito al otro no es lo más correcto”, lanzó.

César Farías entrenador del América en su primer entrenamiento con el club | Foto: @AmericadeCali

Y es que Lucas González ha sido uno de los grandes criticados en Colombia por su forma de entender el juego desde una mirada mucho más moderna y centrada siempre en tener la pelota como valor fundamental.

Farías entiende que hay estilos y como el de otros, el suyo también es válido. “Cuando escucho comentarios de que yo no tenía capacidad de estar acá, porque los vengo escuchando desde que estaba en Águilas, pero resulta que cuando veo los números supero el 70%, no sé cuántos entrenadores dirigen eso en el fútbol colombiano”, dijo.

“Ojalá lo podamos seguir manteniendo, eso es parte del reto. Que yo no tenga que salir a hablar tanto, sino que el equipo hable como habló el domingo en la cancha y como habló el club anterior al que estaba”, agregó.