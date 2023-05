‘Chicho’ Arango se olvida de Millonarios y deja un mensaje directo a Nacional: “Sería muy feliz de vestir la camiseta”

Cristian Chicho Arango, uno de los futbolistas más recordados por la hinchada de Millonarios debido a la dupla de ensueño que integró con Fernando Uribe en el primer semestre de 2021, cuando el equipo salió subcampeón de la Liga BetPlay, se refirió a la posibilidad de retornar al balompié colombiano. Confesó que le gustaría regresar en algún momento, pero no necesariamente al conjunto albiazul, sino a Atlético Nacional.

En conversación con Win Sports, el delantero -de 28 años- afirmó que le gustaría vestir los colores del dos veces campeón de la Copa Libertadores, dado que es el equipo de sus amores. Eso sí, dejó claro que en este momento el arribo a la escuadra verdolaga está descartada, pues está centrado en el Pachuca, de la Liga MX, donde suma cuatro goles y dos asistencias en diez partidos de esta temporada.

Por su rendimiento los dos últimos años, 'Chicho' Arango llegó a ser tenido en cuenta en la Selección Colombia. - Foto: AP

“Sería muy feliz de vestir la camiseta del equipo que soy hincha, pero estoy es de vacaciones centrado donde estoy y no he tenido acercamientos con ningún equipo”, dijo Arango.

Como lo dijo el jugador, por estos días está de vacaciones en Medellín, ciudad de donde es oriundo, no obstante, algunos pensaron que su visita a la capital antioqueña estaba relacionada con su regreso a Atlético Nacional. De ahí la necesidad de desmentir tal información.

“Estoy en vacaciones, me dieron unos días y vine a visitar a mi familia para volver con las pilas recargadas”, agregó el atacante fichado por Pachuca tras una temporada de ensueño con Los Angeles Football Club de la MLS.

En cuanto a Millonarios, con el que brilló en dos periodos distintos, tanto como para que primero saliera rumbo al Benfica y luego a Los Angeles, afirmó que le hace falta trabajar en la mentalidad para lograr los resultados que quiere la fanaticada a nivel local e internacional.

“Gamero estudia muy bien a los rivales y siempre quiere proponer; la cosa va más en lo mental para que así les pueda ir bien”, agregó.

Bale y el 'Chicho' Arango celebrando el título con Los Angeles FC. - Foto: REUTERS

Valga recordar que a finales de 2021, cuando Atlético Nacional y Millonarios estaban en los cuadrangulares del rentado local, Chicho Arango fue preguntado por el equipo al que le haría fuerza, y respondió que al verdolaga, declaración por la que fue cuestionado. Apenas meses atrás, en su despedida del conjunto embajador, lloró y dejó ver lo mucho que representaba para él.

“Millonarios le dio de comer a mi familia”: Chicho Arango

Chicho Arango, que es confeso hincha de Nacional, habló de su amor al club y su deseo de llegar al equipo de Paulo Autuori apenas meses atrás, en conversación con Balón Dividido, de ESPN.

“El cariño que le tengo a Nacional es enorme, soy muy hincha del club, sueño algún día jugar con la camiseta verde y blanca. Tenía muchas ganas de venir a Medellín y poder ver un partido, lastimosamente no clasificamos, pero ahí estamos siempre apoyando. Antes de ir a la MLS hubo un acercamiento, mi empresario me lo comunicó; lastimosamente no se dio, pero los planes de Dios son perfectos y me puso en la MLS con un propósito. Entonces ese paso que di me llevó a cumplir el sueño de vestir la camiseta de la Selección Colombia”, indicó.

Chicho Arango, uno de los delanteros más queridos por la hinchada de Millonarios. - Foto: Foto tomada de @MillosFCoficial en twitter

Pero Chicho no olvidó a Millonarios y habló del embajador, deseándole lo mejor a Alberto Gamero, a quien le hacen falta títulos para consagrarse en el club.

“Millonarios es un club al que siempre le he tenido mucho cariño, le dio de comer a mi familia, que ahorita está jugando muy bien al fútbol. El profe Gamero se merece muchas victorias. Es un hombre que trabaja muy bien, siempre enfocado en sus jugadores. Más que un técnico, es un maestro”, dijo.