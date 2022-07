Colombia se ilusiona de nuevo con ser sede de la Copa América y otro torneo de gran magnitud

En el año 2021, Colombia estaba designada para ser sede oficial de la Copa América, torneo que reúne las diez selecciones de Sudamérica. En ese entonces, la sede era compartida con Argentina, país que iba a recibir las emociones de la zona A.

Sin embargo, ambos países se bajaron del bus para presenciar el certamen continental por cuenta de la pandemia. En su momento, desde el Gobierno nacional se solicitó la posibilidad de aplazar la competencia para el mes de noviembre; sin embargo, la Conmebol, máximo ente del fútbol sudamericano, rechazó la petición.

“Por razones relacionadas con el calendario internacional de competiciones y la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre”, declaró el ente.

Seguido a esto añadió: “La Conmebol agradece el entusiasmo y compromiso del presidente de la República de Colombia, Iván Duque, y sus colaboradores, así como del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y su equipo. Ciertamente, en el futuro surgirán nuevos proyectos conjuntos para el crecimiento del fútbol colombiano y sudamericano”.

En Argentina sucedió lo mismo, y desde ahí, Brasil fue el país encargado de acoger las emociones de la Copa América que tuvo como ganador a la Argentina de Messi, selección que se proclamó en el Maracaná ante el anfitrión Brasil.

Luego de la fallida candidatura de Colombia para ser sede de ese certamen en 2021, una nueva oportunidad se ha abierto en las últimas horas para hacer parte de la próxima edición. “Me dicen desde Bucaramanga que hay un rumor muy fuerte en el entorno de los directivos internacionales sobre la Copa América de mayores, que podría ser en Colombia”, apuntó el periodista Javier Hernández Bonnet.

Todo esto se ha abierto gracias a la gran acogida que ha tenido la Copa América Femenina, la cual se realizó en suelo nacional y que será testigo de la gran final el próximo sábado 30 de julio.

Juan José Buscalia, periodista argentino que está al tanto de los temas en Conmebol, aclaró más el panorama con respecto a ser la sede. “La decisión se tomaría días antes del Mundial de Catar, entre las 10 federaciones. Pregunté específicamente por Colombia y me dijeron que es una posibilidad, pero también existe la opción de Argentina, que se haga en conjunto o en Ecuador”, señaló.

“Alguien me dijo que no se descarta que se retome en modelo de 2016 porque están mejoradas las relaciones con Concacaf… Colombia no es la única alternativa”, complementó su información.

Además de la posibilidad de ser sede de la Copa América, Hernández Bonnet agregó que Colombia también estaría como candidata a ser sede de un mundial juvenil, algo que ya se hizo en el año 2011 con el Mundial Sub 20.

En ese entonces, el país tuvo como sedes a Armenia, Bogotá, Cartagena, Cali, Barranquilla, Manizales, Medellín y Pereira.