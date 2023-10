Colombia vs. Uruguay: canal y hora para ver en vivo el partido por las eliminatorias al Mundial 2026

Luis Díaz no es el salvador

El delantero más importante de Colombia es Luis Fernando Díaz, extremo que es titular indiscutible con Liverpool en la Premier y la Europa League. Sin embargo, el guajiro no ha tenido sus mejores presentaciones con Lorenzo, ya que los rivales han sabido custodiarlo.

Es por eso que el seleccionador no piensa en el habilidoso futbolista como el salvador del equipo: “No tenemos la fórmula, digamos, lo primero que hicimos fue decirle que no quiero que la responsabilidad del equipo pese sobre Luis. Yo creo que él ha hecho muy buenos partidos en la Selección. Lo que pasa es que la gente espera que haya cuatro goles por partido y eso no es normal”.