Néstor Lorenzo pide calma con exigencias a Luis Díaz en la Selección Colombia: “No queremos que sea el salvador”

Entre los jugadores a destacar, sin duda, está Luis Díaz. El extremo guajiro ha cumplido con un exuberante nivel en el Liverpool de la Premier League, que lo ha acreditado como gran estrella de los reds en el último tiempo. ‘Lucho’ es titular en juegos importantes y destaca en cada juego, sin importar que marque gol o no.

Algunos creen que ‘Lucho’ está en deuda, pero Néstor Lorenzo aterriza las críticas hacia el guajiro, considerando que él no tiene la obligación de ser el salvador del onceno cafetero. Es crucial, pero según el DT, no debe cargar con tanta presión y exigencia.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo acerca de Luis Díaz?

“Creo que su rendimiento ha sido bueno y espero que mejore con los entrenamientos y el conocimiento con sus compañeros. En el fútbol se necesitan sociedades en algunos sectores del campo, donde es jugar y jugar y entrenar (...) Estuvo en dos microciclos lesionado, no vino, entonces se ha perdido un poco esos partidos que le hubieran dado algo más de acercamiento a sus compañeros”, añadió el argentino.

Luis Díaz no jugó el partido completo ante Chile. | Foto: AP

“Tenemos mucha confianza en él, en su labor y en su rol. No queremos que sea el salvador tampoco, darle esa responsabilidad que le quiere dar la gente. Yo noto que si él no hace 2 goles jugó mal y no es así. Lo que pasa es que en Liverpool juega cada 3 días y en Colombia juega cada mes o 2 meses”, finalizó.