El mensaje de Néstor Lorenzo, técnico de la Selección, a los colombianos en Israel: “Rezamos por la paz del mundo”

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

“La verdad es que no somos ajenos a las situaciones de esta catástrofe, ni lo que ha sucedido. Esperemos que las cosas no pasen a mayores, rezamos por la paz del mundo. Incluso los muchachos piden por la paz y el bien de todos. Así que esperemos que se solucione de la manera más leve posible y definitiva. No entiendo mucho de política, pero sí sé que hay gente que la está pasando muy mal”, indicó el timonel tricolor antes de su tercer duelo rumbo al Mundial 2026.