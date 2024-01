Colombiana excampeona mundial de boxeo resultó herida en atraco en Barranquilla

" La Policía llegó al sitio porque escucharon los disparos, me llevaron a centro asistencial del barrio Ciudadela 20 de Julio y de ahí me trasladaron al Hospital de Barranquilla donde no me han hecho la cirugía en la pierna, todavía tengo la bala. No me están brindando la atención necesaria y ya he solicitado traslado pero no me dicen nada” dijo Darys Pardo, excampeona de peso ligero, en diálogo con el portal de noticias Zona Cero.