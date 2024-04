Confirmado: Colombia ya tiene fecha, rival y sede para el último amistoso antes de la Copa América

El otro amistoso pendiente tenía a Canadá como posible adversario, pero las negociaciones se cayeron a última hora y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no tuvo otra opción que buscar un nuevo rival de emergencia.

¿Cuándo será el amistoso Colombia vs. Bolivia?

Lo que faltaba en esta ecuación era conocer la sede del partido, el horario y el día en el que ambas selecciones medirán sus fuerzas en un choque que todavía no se ha presentado en las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026.

Ser campeón: el objetivo de la Selección Colombia

Así lo ha dejado claro el presidente Ramón Jesurún, quien pretende justificar con títulos su gestión al frente del fútbol colombiano. “Hace rato yo vengo diciendo que ese tema de mentalidad ganadora ya no más, ¡ya no más! Nosotros tenemos que pasar a un tema de mentalidad campeona, tenemos que pretender aspirar a ser campeones de torneos. Cualquier torneo por más insignificante o chiquito que sea no es fácil ganarlo”, dijo.