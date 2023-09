Crisis en LaLiga: Sevilla acusa al Barcelona por el ‘Caso Negreira’ y anuncia medidas que provocan sismo

El fútbol español no ha salido de la polémica por el beso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a Jenni Hermoso cuando nuevamente aparecen los fantasmas por el ‘Caso Negreira’.

Horas antes del partido en Cataluña por LaLiga, el Sevilla dio a conocer este viernes 29 de septiembre su “total indignación y repulsa” tras los últimos avances en el Caso Negreira “y la imputación del FC Barcelona y algunos de sus exdirigentes”, por lo cual no llevará representación institucional al palco del Estadi Olímpic Lluís Companys.

La decisión del Sevilla

¿Qué es el ‘Caso Negreira’?

El ex árbitro habría recibido pagos por parte del Barcelona entre 2001 y 2018 para entregar información importante en materia arbitral y, según el propio Negreira, para no verse afectado por malas decisiones de los colegiados.

Al respecto, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, sostuvo que “el ‘Caso Negreira’ nos hace daño. Hay que aclarar bien el nivel de influencia de Negreira en ascensos y descensos, que en mi opinión tenía mucho, también en la designación de árbitros. Pero el solo hecho de intentar influir es sancionable en el ámbito penal, ya es corrupción deportiva. No estoy señalando, hay que seguir investigando, pagar desde un club a Negreira es una irregularidad muy grave”.

Además, Tebas criticó a equipos del fútbol español, como el Real Madrid, por el rol pequeño que han tomado frente a este hecho. “Somos la única acusación particular que da impulso al ‘Caso Negreira’, somos los únicos que aportamos escritos y nuestro conocimiento del sector. Otros, como el Real Madrid, no hicieron nada más que pedir que no se les excluyera de la acusación particular”, apuntó.