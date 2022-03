Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: ¿cuál jugador gana más dinero?

Más de diez años llevan Cristiano Ronaldo y Lionel Messi protagonizando una rivalidad que nació de sus choques en el clásico español, aunque previamente ya se habían enfrentando en la recordada final que el Barcelona le ganó al Manchester United en la Champions League de 2009.

La explosión vino después que el portugués fichara por el Real Madrid en junio de ese año, a cambio de 96 millones de euros, que para ese entonces fue la transferencia más cara en la historia del fútbol. Durante la estancia de ambos en España alcanzaron a jugar 30 clásicos frente a frente, dejando un saldo de 14 victorias azulgranas, ocho merengues y ocho empates.

En ese tramo, Messi marcó en 20 oportunidades, mientras que Cristiano lo hizo en 18, aunque el argentino aportó once asistencias, por solo uno de su máximo rival a nivel individual.

Además de los duelos por liga, se enfrentaron en siete eliminatorias de eliminación directa: la Pulga consiguió tres victorias semifinales de Champions League 2010/2011, final de la Supercopa de España 2011/2012 y cuartos de final de la Copa del Rey 2011/2012; mientras el bicho salió victorioso en cuatro: final Copa del Rey 2010/11, Supercopa de España 2013 y 2017 y la semifinal de la Copa del Rey 2012/2013.

En 2018 Cristiano Ronaldo decidió poner fin a su ciclo en el Madrid, después de haber ganado tres Champions League de manera consecutiva, para tomar rumbo a la Juventus. Messi tomó la misma decisión, pero esto a raíz de la crisis económica del Barcelona, que no lo pudo retener pese al deseo del rosarino de quedarse. Para esta temporada ambos cambiaron de equipo: Leo se fue al París Saint-Germain y CR7 regresó al Manchester United.

Esos movimientos provocaron novedades importantes en el sueldo que gana cada uno para esta temporada que ya se encuentra en su recta final. De acuerdo con la revista Forbes, el portugués está en lo más alto del ranking con 125 millones de dólares anuales, producto de los 70 millones que recibe de sueldo y 55 más por conceptos de patrocinio.

Messi no está muy lejos, pero se ubica en segundo lugar. El argentino llegó al PSG con un salario base de 75 millones de dólares, aparte de los 35 que se gana por campañas publicitarias e ingresos adicionales de imagen, para un total de 110 millones.

El podio lo cierra Neymar, otro de los referentes del cuadro parisino, que recibe 75 millones de dólares anuales y 20 más de patrocinios. Cabe resaltar que el brasileño se mantiene como el fichaje más caro en la historia del fútbol por los 222 millones de euros que pagó el PSG al Barcelona en 2017.

Messi y Cristiano durante un partido entre Juventus y Barcelona en Camp Nou, la temporada pasada. - Foto: Foto: AFP

¿Se acerca el retiro?

Aún siendo los dos futbolistas que más millones ganan en el mundo, Cristiano y Messi ya están viviendo el ocaso de sus carreras, por más que los fanáticos insistan en retardar el momento en que ambos decidan colgar los guayos.

“Estoy feliz. Quiero continuar y ver qué pasa: si consigo jugar a los 40, 41, 42... Pero lo más importante es disfrutar del momento”, dijo el portugués en una reciente entrevista con ESPN Brasil. “Genéticamente hablando, no voy a decir que me siento como si tuviera 25 años, no hay que exagerar. Pero es como si tuviera 30. Cuido de mi cuerpo y de mi mente”, añadió el delantero del Manchester United.

Messi, por su parte, es más cauteloso en la edad que cree apropiada para su retiro. “Después de lo que me pasó (Copa América), vivo el día a día, año a año. No sé qué pasará en el mundial o después del mundial. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento”, dijo en una entrevista el año pasado con Sport.

Los más nostálgicos esperan que en Catar 2022 haya un último round entre ambos. El argentino ya tiene su cupo listo, pero el portugués se lo tendrá que jugar en el repechaje europeo que, debido a lo que definió el sorteo, podría encontrarlos con un duro rival como Italia, actual campeón de la Eurocopa.