¿Cuál es el estado físico de Messi? El DT Scaloni se pronunció al respecto

Lionel Messi, sonriente y tranquilo en los momentos previos a la sesión, participó con normalidad en el entrenamiento colectivo de este viernes de Argentina, el último antes del crucial partido del sábado ante México en el Mundial de Qatar 2022.

Antes del inicio de la práctica en la Qatar University, Messi esperó el inicio de la misma y al resto de sus compañeros charlando distendidamente en el centro del campo de entreno, en el seno de un pequeño grupo en el que estaba también el seleccionador, Lionel Scaloni, que también se mostró tranquilo y sonriente.

Era la primera práctica abierta a la prensa en la que participaba Messi desde la derrota 2-1 del debut ante Arabia Saudita, el pasado martes.

En las últimas horas hubo preocupación en el entorno de Argentina porque se conoció que Messi había vuelto “a sentir este jueves molestias en el músculo sóleo de su pierna izquierda”, según información TN-Todo Noticias.

“El rosarino hizo kinesiología durante toda la mañana catarí a raíz de esta molestia que arrastra en la zona del gemelo”, agrega el medio argentino en su página web.

Cabe recordar que el jugador del PSG ya había dicho estar “bien” físicamente y que el tobillo, que parecía inflamado en fotos de la prensa, no le está afectado su desempeño en la Copa del Mundo.

Pero su ausencia del miércoles se debe a que los titulares del partido no participaron en la sesión y el jueves se realizó a puerta cerrada, sin acceso a los medios. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió el jueves imágenes en sus redes sociales de esa sesión y en una de ellas se veía a Messi con una sonrisa durante ese entrenamiento.

Poco antes de la práctica del viernes, Scaloni había comparecido en conferencia de prensa ante la prensa internacional y había lanzado un mensaje positivo sobre el estado físico de sus jugadores, en general, y de Messi, en particular.

“No sé de dónde salió que ayer (jueves) no entrenó. Hay incluso imágenes. Entrenó y entrenó bien. El grupo que jugó (el martes) hizo ayer la mitad del entrenamiento. (Messi) está bien y más que nunca necesitamos de todos, también de sus compañeros, y seguramente vaya todo bien. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema”, afirmó en esa conferencia de prensa cuando fue preguntado por el astro del París Saint-Germain.

Antes del partido ante Arabia Saudita, el estado físico de Messi había generado dudas por una sesión en la que tuvo trabajo diferenciado y por una imagen que generó revuelo en redes sociales de uno de sus tobillos con una aparente hinchazón, aunque el propio jugador aclaró en aquel momento que llegaba sin problemas a este Mundial.

Arabia Saudita le puso fin al invicto de la albiceleste, que no perdía desde las semifinales de la Copa América de 2019, el 2 de julio de ese año, cuando fue eliminada por Brasil. Desde ese entonces, sumaba 36 partidos sin conocer la derrota, algo que terminó sorpresivamente este martes 22 de noviembre en su debut en el Mundial de Qatar 2022.

El récord histórico entre las selecciones lo sigue manteniendo Italia, que entre 2018 y 2021 llegó a 37 juegos sin perder.

Ahora, Argentina espera levantar cabeza este sábado cuando se mida a México a las 2:00 p. m. (hora colombiana).