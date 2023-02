Delantero de la Selección Colombia Sub-20 tuvo que ir al psicólogo por las fuertes críticas: “Fueron días difíciles”

El domingo 12 de febrero, el Sudamericano Sub-20 consagró como campeón a Brasil tras derrotar a Uruguay en la última fecha del hexagonal. Por su parte, la Selección Colombia quedó tercera y aseguró su clasificación al Mundial de la categoría y a los Panamericanos de Santiago, Chile.

En este campeonato, durante la fase de grupos y el hexagonal final, Colombia sumó seis victorias, una derrota y tres empates. Pese a no conseguir el título, el combinado patrio hizo una actuación de aplaudir al hacerle frente a una potencia como Brasil, con la que no perdió al sacarle dos empates.

Gracias al resultado en el torneo juvenil, la Tricolor estará en Indonesia entre el 20 de mayo y 11 de junio en la Copa del Mundo sub-20. Después de ese campeonato, este seleccionado nacional buscará el título de los Juegos Panamericanos, evento multideportivo que se desarrollará en Santiago de Chile entre el 20 octubre y 5 de noviembre.

Pero el Sudamericano no solo dejó los boletos a esos certámenes, sino que también fue el escenario propicio para que las promesas del fútbol colombiano se dieran a conocer. Como resultados de esto, el capitán Gustavo Puerta fue fichado por el Bayer Leverkusen de Alemania, equipo que lo cedió al Núremberg de la segunda división de ese país, y en la actualidad hay más de cinco equipos europeos interesados en el central Kevin Mantilla, quien juega en Independiente Santa Fe.

Mantilla jugó todos los partidos de Colombia en el Sudamericano - Foto: AP

Así como ellos tuvieron la oportunidad de mostrarse en el campo de juego, el técnico Héctor Cárdenas confió en un futbolista que brilla en la segunda división de Colombia con el Barranquilla FC. Se trata de Ricardo Caraballo, delantero de 19 años que hace parte de esas grandes apuestas para el futuro.

Durante varios partidos tuvo la oportunidad de ser titular, pero para su mala fortuna el gol no lo acompañó y empezó a ser fuertemente criticado por la afición de la Selección. Para Caraballo, los partidos en el Sudamericano se convirtieron en “momentos difíciles” y hasta tuvo que recibir ayuda psicológica.

“Ya después del partido contra Brasil (en la primera fase), fueron días difíciles para mí, para mi familia. Desde que estoy en esto del fútbol, primera vez que paso por un momento de estos”, contó en entrevista con El Vbar de Caracol Radio.

El joven futbolista tuvo asesoría por parte de un profesional de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para hacerle frente a los comentarios: “Con la ayuda del psicólogo Rafael Zabaraín, y de muchas personas cercanas que me han ido hablando, creo que ya he ido asimilando las cosas. Es una experiencia que me va a servir para ser mejor”.

Ricardo Caraballo, Barranquilla FC. - Foto: Captura pantalla Instagram Barranquilla FC.

“Esa noche pensando mucho de lo que había pasado en el partido (contra Brasil). Siempre los profesores, el psicólogo, me preguntaban cómo estaba. Creo que la verdad era eso, no estaba bien. Siempre en mi mente, por más que quisiera sacarme la jugada de la cabeza, siempre estaba ahí”, recordó.

Con el pasar de los días, Ricardo Caraballo ha tomado todo “con más calma” porque sabe “las condiciones” deportivas que tiene y lo que puede lograr como futbolista en un futuro.

Sobre la Copa del Mundo sub-20, entiende que todos los futbolistas de la categoría están “trabajando para eso, para ir al Mundial”. “Hay muchos compañeros que están en actividad, pero todos estamos trabajando con la ilusión de llegar ahí y poder representar al país”, añadió.

Colombia terminó segundo del grupo A con 8 puntos - Foto: AP

Por ahora su mente está puesta en seguir destacando en el Barranquilla FC, pero como “barranquillero quiere jugar en el Junior y luego salir al exterior”.

En cuanto a lo deportivo, Ricardo Caraballo estuvo presente el jueves en la derrota de su equipo seis goles a cero ante el Deportivo Cali. Con ese resultado, el equipo de la capital del Atlántico quedó eliminado de la Copa BetPlay y ahora centran sus fuerzas en el torneo de la segunda división.