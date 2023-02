No pasó ni una semana para que Gustavo Puerta recibiera la primera mala noticia en su nuevo club

El pasado jueves 16 de febrero, el talentoso volante colombiano Gustavo Puerta se unió por primera vez a entrenamientos con su nuevo club, el Núremberg de Alemania, equipo que esta temporada lo acogió en condición de préstamo, luego que Bayern Leverkusen lo cediera con el objetivo de darle más rodaje.

“Estoy en la etapa más importante de mi carrera y llegué con toda la motivación y toda la energía y disposición para dar lo mejor de mí. Lo que quiero es adaptarme lo más rápido posible, dar lo mejor de mí y seguir acá en Europa, que es lo que quiero durante muchos años y marcar una historia para el fútbol colombiano”, dijo el capitán de la Selección Colombia Sub-20 al asumir este nuevo reto en su carrera.

Tras haber tenido su primera práctica durante este jueves en el FC Núremberg, dijo: “Las sensaciones hoy en el entreno fueron muy buenas, tuve un buen entrenamiento, es muy distinto al fútbol que venía jugando en Colombia, un poco más rápido y dinámico, pero mis características son similares y espero seguir adaptando y dar lo mejor de mí para cumplir con todas esas expectativas que tengo a corto y largo plazo”.

Gustavo Puerta sumó su primer entrenamiento en Alemania. - Foto: 1. FC Nürnberg

Ahora bien, no todo fue color de rosa para el colombiano en su primera semana con el cuadro teutón, pues tras la caída en el duelo de este fin de semana ante Heidenheim por 5-0, el club Núremberg decidió destituir de su cargo al técnico Markus Weinzierl.

Gracias a este apabullante resultado, el club se encuentra en el puesto 13 de 18 en la segunda división de Alemania, a tan solo dos puntos de la zona del descenso, algo complicado de cara a lo que viene en las siguientes jornadas.

Fueron tan solo días que Puerta estuvo bajo las órdenes de Weinzierl. Ahora el encargado será técnico interino Dieter Hecking, quien venía haciendo las veces de director deportivo, mientras la dirigencia confirma la llegada de un entrenador en propiedad.

“No era parte de mis planes de vida, pero todavía tengo la confianza de que puedo volver a encarrilar al equipo. Creo que es la mejor solución para que el barco tambaleante vuelva a encaminarse”, dijo el nuevo entrenador.

Puerta tuvo en sus pies la oportunidad de poner adelante a la Selección Colombia. - Foto: AP

Esta noticia podría también verse de manera positiva por parte de Puerta. Pues al ser Hecking el director deportivo, este se encargaba de mirar los fichajes para el club. Es decir, este hombre fue uno de los promotores para que el club fijara sus ojos en el volante colombiano, lo que daría una esperanza de tener mucho rodaje.

Esta es una oportunidad para que el mediocampista demuestre su liderazgo y saque de la mala situación al Núremberg. “Desde pequeño me ha gustado ser líder, ser la persona que todos siguen y creo que poco a poco lo he ido mejorando y en la selección lo pude hacer de la mejor manera, todos los compañeros me siguieron, estuvieron concentrados en lo que queríamos y los objetivos, que era clasificar al Mundial. Queremos concentrarnos en el Mundial y la copa, y devolverle la alegría al país trayéndonos la copa que es lo que todos queremos”, dijo en su momento Puerta.