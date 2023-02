Gustavo Puerta, recién llegado a Alemania, recibió esperanzadoras noticias para su futuro

Primer día del capitán de la Selección Colombia Sub-20, Gustavo Puerta, en Alemania. El joven futbolista que dio el salto de Bogotá FC al Bayer 04 Leverkusen en medio del Sudamericano, recientemente entró en la dinámica del fútbol alemán. Aunque fue contratado con el equipo de la Bundesliga, su primer entrenamiento lo hizo con el FC Núremberg, cuadro al que fue cedido para tener rodaje y potenciarse.

En sus primeras horas, dio a conocer que tuvo una importante conversación con el español Xavi Alonso, director técnico del Leverkusen, quien le dio esperanzadoras noticias para su futuro: “Me dijo que me acoplara y que diera lo mejor de mí, que me esperaba en verano. La idea hasta el momento es ir por un par de meses a Núremberg y volver al Bayern”, contó en Antena 2.

Gustavo Puerta fue contratado por el Bayer 04 Leverkusen y cedido al FC Núremberg para sumar rodaje el Europa. - Foto: 1. FC Nürnberg

Con esta noticia y el deseo de poder volver al equipo de primera división rápidamente, dijo: “Muy contento y muy feliz de haber llegado ayer y haber conocido las instalaciones del club. Es un sueño y un paso muy importante para mi carrera. Mi idea es trabajar y dar lo mejor de mí para volver en el verano al Bayer Leverkusen”.

En otra conversación con los medios colombianos, se sintió en un momento importante en lo personal y se puso objetivos claros para el futuro: “Estoy en la etapa más importante de mi carrera y llegué con toda la motivación y toda la energía y disposición para dar lo mejor de mí. Lo que quiero es adaptarme lo más rápido posible, dar lo mejor de mí y seguir acá en Europa, que es lo que quiero durante muchos años y marcar una historia para el fútbol colombiano”.

Hola Gustavo! 👋



Winter-Neuzugang Gustavo #Puerta ist gestern Abend in Nürnberg angekommen und trainiert jetzt erstmals mit seinen neuen Teamkollegen. 💪#fcn pic.twitter.com/bI7VoCOMHL — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) February 16, 2023

Tras haber tenido su primera práctica durante este jueves en el FC Núremberg, dijo: “Las sensaciones hoy en el entreno fueron muy buenas, tuve un buen entrenamiento, es muy distinto al fútbol que venía jugando en Colombia, un poco más rápido y dinámico, pero mis características son similares y espero seguir adaptando y dar lo mejor de mí para cumplir con todas esas expectativas que tengo a corto y largo plazo”.

Gustavo Puerta sumó su primer entrenamiento en Alemania. - Foto: 1. FC Nürnberg

Comprometido con el conjunto al que llegó a préstamo, dijo que dará todo de sí para demostrar por qué fue llevado a Europa con tan corta edad: “Conozco la Bundesliga, no tanto a donde voy a jugar ahora, pero he ido investigando, donde llego, al Bayer, es un equipo histórico y grande de Alemania, voy a dar lo mejor de mí por defender esos colores y siempre voy a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Ahora en Núremberg quiero dar lo mejor de mí, cumplir con las expectativas, siempre voy a dejar todo en la cancha, espero ayudar al equipo y cumplir grandes cosas”.

Por otra parte, panelistas del programa El VBar de Caracol le hicieron una recomendación a lo que él respondió: “La mentalidad del colombiano, siempre han dicho que es distinta a la del europeo, pero creo que lo que hoy me tiene acá es esa mentalidad, las ganas y ser líder. Acá llegué de la mejor manera, voy a aprender de la ciudad, del país y espero adaptarme, seguir dando lo mejor de mí y cumpliendo con las expectativas”.

Puerta tuvo en sus pies la oportunidad de poner adelante a la Selección Colombia. - Foto: AP

“Desde pequeño me ha gustado ser líder, ser la persona que todos siguen y creo que poco a poco lo he ido mejorando y en la selección lo pude hacer de la mejor manera, todos los compañeros me siguieron, estuvieron concentrados en lo que queríamos y los objetivos, que era clasificar al Mundial. Queremos concentrarnos en el Mundial y la copa, y devolverle la alegría al país trayéndonos la copa que es lo que todos queremos”, terminó anticipando lo que viene para la Selección Colombia.