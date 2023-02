James Rodríguez tendría este inesperado cambio para su carrera: todo en manos del Olympiacos

De a poco, James Rodríguez se ha vuelto a encontrar con su mejor estado de forma, tras años en que pasó casi sin pena ni gloria por algunos de los equipos de los cuales hizo parte. Ahora en Olympiacos ha demostrado que sigue siendo un jugador de élite y que para los clubes de renombre, además de la Selección Colombia, estaría más que preparado con la magia de su zurda para aportar en el momento que sea requerido.

Durante el tiempo que lleva en el conjunto griego, el colombiano ha logrado acumular más de 1.300 minutos. Esto muestra una recuperación total en su continuidad, por otra parte, los goles y asistencias han hecho parte de su repertorio, llegando a marcar en cinco oportunidades y dando en la misma cantidad de veces pases de gol a sus compañeros, que se benefician de su exquisita visión de juego.

James ha tenido continuidad y podría ser tenido en cuenta por Lorenzo para la Selección Colombia. - Foto: @OlympiacosFC

Su entrenador Michel González de que llegó, le ha brindado todas las herramientas para que se sienta a gusto en campo, a la par de esto, el 10 ha demostrado que ha madurado en algunos aspectos de su desempeño y muestra compromiso para labores que anteriormente no cumplía. El fútbol europeo, ante esta mejor versión del volante, ha empezado a fijar sus ojos nuevamente el cucuteño y buscaría tentarlo en el próximo mercado de verano, ya que hasta el momento los rojiblancos no muestran el anhelo firme de mantenerlo.

🇨🇴 ¡James Rodríguez llegó a doble dígito en participaciones de gol con Olympiacos esta temporada!



⚽️ 5 goles

🅰️ 5 asistencias

🏟️ 17 partidos (1.771 minutos)pic.twitter.com/El4EViNvs6 — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) February 13, 2023

Hace algunas semanas se dijo que Galatasaray de Turquía estaba muy cerca de concretar el traspaso, fue tal la fuerza de la noticia que llegó a decirse que de palabra ya todo estaba en marcha y que solo faltarían mínimos detalles para verlo en la siguiente campaña vistiendo los colores del equipo más popular del mencionado país. Con el pasar de los días todo se fue enfriando y hasta el momento, solo se sabe que el cafetero debe permanecer en Grecia.

James Rodríguez volvió a ser influyente en un equipo en Grecia. - Foto: @olympiacosfc

No obstante, la cercanía que hay entre Olympiacos y el club Nottingham Forest que hace parte del mismo grupo de dueños, abriría las posibilidades a que a mediados del año en curso James termine saliendo de la liga donde actualmente juega para dar nuevamente un salto en su carrera, llegando por segunda vez en su trayectoria a la Premier League. Este traspaso solo dependería de que el equipo inglés salve la categoría y de darse esto, se activarían con mayor facilidad las posibilidades.

Ni los goles calman las críticas

A pesar de que en su última salida se fue de doblete, hay parte de la prensa griega que sigue resistiéndose a James y le exige más. Tal es el caso de Kostas Nikolakopoulos, quien en su columna de opinión en la Gazzetta dijo: “Espero que haya entendido que sobre todo en la ejecución de las jugadas a balón parado, pero también en general en el juego, su posición es mucho más cercana al área contraria de lo que está jugando”.

James Rodríguez llegó a su quinto gol en esta temporada con Olympiacos. - Foto: Olympiacos FC

Dando algo de valor a lo realizado en los juegos durante los que ha estado, para el comunicador no termina de convencer y le pide algo más en su desempeño: “James juega muy bien, pero no juega correctamente. Y entonces ayuda a Olympiacos, pero no tanto como podría. Los cinco goles que ha marcado y las seis asistencias que ha dado son un número pequeño en comparación con su calidad”.

🇨🇴 ¡Cuarto GOL para James Rodríguez con la camiseta de Olympiacos!



🧠👈 pic.twitter.com/tKBgt0zpCo — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) February 13, 2023

“No hay duda de que es un futbolista fantástico. Sus pases son precisos, los cambios de juego son excelentes, crea asociaciones, tiene inteligencia futbolística y técnica de otra clase, qué podemos hacer. Excepto que puede volverse extremadamente valioso si se enfoca más en la esencia, es decir, cómo anotará y creará goles, por lo que debe moverse más dentro y alrededor del área”, finalizó.