Delanteros que buscaba Millonarios le hicieron el ‘feo’ para jugar la Copa Libertadores 2024

Si bien aún resta la jornada de este miércoles, las cuentas a los embajadores ya no les dan para hacerse con el cupo del grupo B. Por esto es que prefieren desde ya pensar en cómo configurar un equipo competitivo para lo que será el año entrante donde tendrán tres competencias, siendo la Copa Libertadores la de mayor renombre.

Millonarios y su plantilla que no pudo terminar con un bicampeonato en 2023 | Foto: Colprensa- John Paz

De los ‘pecados’, si se quiere así llamar, que sufrió Millonarios para no llegar a una nueva final, estuvo que su nómina se quedase corta y no tuviera el suficiente recambio para afrontar tanta carga de partidos. Una de las zonas con mayor ausencia de jugadores para suplir fue la delantera, que exigió a Leonardo Castro a ser el único nueve del equipo.

Sabiendo que esta misma dinámica no puede darse en el año entrante, es que desde ya buscan hacer la contratación de más hombres de un muy buen nivel, quienes terminen por dar grosor a un equipo que lleva un gran proceso. Al parecer, ya van cuatro delanteros que ha tentado Millonarios y de los cuales obtuvo respuesta negativa.

Desde la vereda de al frente para los azules, se tenía entre los planes arrebatar a Independiente Santa Fe al experimentado Hugo Rodallega; sin embargo, la razón para no ir por el experimentado atacante es que “tiene contrato con Santa Fe”. Esta no es la primera vez que a los azules se les vincula con el exjugador de Selección Colombia.

En Perú saltó otro de los nombres que llamaron la atención por su gran presente. Se trataba del exdelantero de Deportivo Cali, Pablo Sabbag, quien milita en Alianza Lima de Perú, al que recientemente llegó el entrenador colombiano Alejandro Restrepo. Según lo informado por Londoño, “realizó una oferta y no le interesó al jugador”.

De todos los mencionados, el único que se refirió al tema de un posible negocio fue el atacante de 29 años. En entrevista con Zona Libre de Humo, sentenció: “Yo no he hablado con nadie, pero tienen razón, en Colombia no jugaría en ningún otro equipo diferente al Deportivo Cali”.