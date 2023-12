Dimayor ‘revolcó’ la programación de la fecha 6 de cuadrangulares: Millonarios vs. Nacional, afectado

Ahora que Atlético Nacional y Millonarios no se juegan más que el honor del clásico colombiano, disputarán su partido a las 6:00 de la tarde y no a las 8:15 de la noche, como estaba presupuestado inicialmente. Los más afectados con esta decisión son los hinchas del cuadro ‘embajador’, que tendrán que arreglárselas para llegar al estadio ‘El Campín’ en un miércoles laboral como cualquier otro.

Teniendo en cuenta que los partidos se juegan en dos bloques simultáneos, Win Sports dispondrá de sus dos señales para emitir los compromisos válidos por la fecha 6 de los cuadrangulares: Millonarios vs. Nacional y Junior vs. Tolima irán por la señal premium, mientras que Águilas vs. Cali y Medellín vs. América irán por el canal convencional.