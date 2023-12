Sebastián Montoya confesó “difícil” momento y reveló decisión que tomó tras “discusiones” con su papá

Sebastián Montoya es la gran esperanza del automovilismo colombiano, que espera con ansias el día en que un piloto de nuestro país vuelva a conseguir un lugar en la grilla de la Fórmula 1 como alguna vez lo hizo Juan Pablo Montoya, defendiendo los colores de BMW y McLaren Mercedes.

Este año, esa ilusión parecía dar su primer paso gracias al debut de ‘montoyita’ en la Fórmula 3, sin embargo, la primera temporada completa terminó en el puesto 16, muy lejos de las expectativas que se había trazado personalmente y en el plan diseñado por su equipo.

En charla con SEMANA, Sebastián aseguró que tiene en planes cambiar de aires para la temporada que viene, pensando en explotar la velocidad que demostró a pesar de la mala fortuna que le impidió tener un mejor balance. “Este año ha sido de mucho aprendizaje. Como muchos saben, el campeonato de F3 es uno de los más difíciles del mundo y especialmente estando en la escalera de F1, todos en el mismo fin de semana”, dijo.

“Es una cosa increíble: el nivel de los pilotos, lo profesional que debe ser cada uno, es bastante intenso. El año si te digo fue difícil, me tocó madurar, aprender, tuve muchos retos este año y yo creo que me ayudó mucho en mi formación”, agregó.

Montoya lamenta que no hayan tenido “tanta suerte” en el 2023, pues problemas con el carro, accidentes y todo tipo de inconvenientes lo privaron de demostrar su valor sobre el monoplaza. “Es un poco de tomar mejores decisiones, pero a la vez analizar las situaciones mejor. Creo que me faltó un poquito este año, pero me abrió mucho los ojos de que las carreras no solo se ganan en atacar, sino de ser un poco más inteligente y ver un poco más estratégico la carrera”, admitió.

Sebastián Montoya, piloto colombiano. | Foto: Formula Motorsport Limited via G

“Tuvimos un par de fallos. Por ejemplo en Hungría, se me rompió la caja de cambios... en la otra carrera, un piloto frenó muy tarde, me pasó por encima; cuando iba ganando en Inglaterra, el man que iba segundo decidió no levantar y me dio un golpe por detrás cuando estaba mojado y pasamos de estar liderando la carrera a bajar al puesto 19. Entonces, obviamente son situaciones que uno no quiere, pero de eso uno tiene que aprender”, relató.

A pesar de todo lo que le pasó en un año crítico en lo personal, Montoya se propone mejorar en 2024 y escuchar ofertas para un nuevo comienzo en otro equipo diferente al Hitech.

Una de las opciones es el Campos Racing, con el que ya ha venido trabajando y “siempre me han tratado muy bien. Honestamente creen mucho en mí y saben la velocidad que tengo. Creen que podemos hacer una pelea por el campeonato y para ganar carreras el próximo año”.

Afortunadamente para él, tiene un mentor que lo aconseja para tomar la mejor decisión posible. Juan Pablo Montoya, su papá y ejemplo a seguir, también tiene que ver en el motivo de plantearse nuevos caminos para la temporada que viene.

Sebastián Montoya junto a su fiel escudero, su papá, Juan Pablo Montoya | Foto: Formula Motorsport Limited via G

“Hemos tenido muchas discusiones del año. Obviamente es muy fácil mirar y decir qué podemos hacer mejor, pero también estamos mirando el futuro y la preparación. Velocidad no es el problema y eso lo tenemos claro, lo que queremos es un poco más de consistencia y ponernos en mejores situaciones. Ahí puedes encontrar un poquito más de suerte, él me ha dicho que debo seguir trabajando”, señaló.

Superarlo no es una obsesión, pero Sebastián confiesa que es una estirpe propia del apellido. “Algo que me he dado cuenta de este año es que con las experiencias malas se aprende más que cuando me va bien”, dijo.