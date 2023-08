Juan Pablo Montoya arma debate al revelar su ‘top 3′ de deportistas colombianos; rajó a los futbolistas

Juan Pablo Montoya es, sin duda alguna, uno de los deportistas más importantes en la historia de Colombia. Su paso por la Fórmula 1 y los logros que consiguió participando en la Indy Car son apenas un resumen de una carrera que, además, dio como resultado la explosión de otra estrella en pleno desarrollo, como lo es su hijo Sebastián.

Pero, a lo largo de los años, el nombre de Montoya ha generado controversia entre los que intentan elaborar un ‘top’ histórico de deportistas colombianos. Algunos incluyen al bogotano en el ranking, pero otros se decantan por las glorias del ciclismo o los atletas que han logrado medallas de oro en los Juegos Olímpicos.

SEMANA aprovechó una reciente entrevista con el piloto para hacerle la pregunta del millón y la respuesta armó debate en redes sociales. “Por lo que yo he hecho, sí me meto. Porque muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial y de historia, lo cuentas con una mano”, indicó.

Juan Pablo Montoya cumple 48 años en septiembre. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Además de incluirse a sí mismo, Juan Pablo hace el podio con el ciclismo y el BMX. “El top tres no me importa. Pero Egan tiene que estar ahí por ganar el Tour y el Giro. Me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica. Cada uno ha hecho cosas en su disciplina. Caterine, María Isabel, de fútbol puede estar James”, agregó.

La carrera de Montoya ha sido gloriosa de principio a fin, al tiempo que batalla contra los odios y amores que despierta en Colombia. “Honestamente, no me importa. Mientras que más humilde es la persona más cariño me tiene. Aquí en Colombia es así, más abiertos, agradecidos. Yo nunca lo hice por eso, me parecía buenísimo dejar el nombre de Colombia en alto, pero al fin y al cabo estaba haciendo mi carrera y a eso era a lo que iba y no le doy vueltas al asunto”, sentenció.

Lea la entrevista completa aquí:

SEMANA. Juan Pablo, ¿qué es el Team Montoya?

Juan Pablo Montoya, piloto de automovilismo (J.P.M): Lo que estamos tratando de hacer es mostrarle un poco a la gente y educarla de qué es el automovilismo real, el que está tratando de llegar a algún lado. Trabajo con muchos de los pilotos colombianos que quieren llegar a más que una meta de Fórmula 1 o ser profesional en esto. Estos niños están buscando tener una carrera deportiva, vivir de esto, sea en Fórmula 1, Indi, en lo que sea. Creemos más fácil conseguir apoyo si ofrecemos este deporte como equipo. Los pilotos que van con destino a algo. Que la empresa privada apoye. El día que uno llegue, todos se van a querer montar.

SEMANA. ¿Cómo escogió a esos talentos?

J.P.M.: Uno es mi hijo, que es ahora el piloto colombiano más avanzado con miras a ser piloto profesional, más avanzado que el resto. Nicolás Baptiste que duró muchos años corriendo Karts. Maximiliano Restrepo, es curioso porque acaba de empezar y la verdad he venido trabajando con él todo el año, hemos logrado pasos muy grandes y con el corazón en el sitio que es. Salim Hanna, que es la verdad hoy en día a nivel mundial de Kartz Junior, entre los cinco pilotos del mundo y aquí en Colombia no tienen ni idea quién es él. Lo que hace Salim no lo he hecho ni yo.

SEMANA. ¿Qué tan difícil es creer en este deporte en Colombia con el imaginario de ser ´un deporte para ricos´?

J.P.M.: Es chistosos porque a la gente le parece deporte de ricos, hasta que hay alguien ahí y le hacen fuerza y ahí sí, el pueblo está detrás de él. Pasaba conmigo, la gente madrugaba, se levantaba, Indianápolis fue la locura. Demuestra que puede mirarse como un deporte elitista, pero al fin y al cabo, el 90 % de la gente va en carro, le gustan los automóviles, tienen la goma. Es un deporte muy aspiracional a la gente, al nivel que esté.

SEMANA. ¿Usted cómo es como maestro de estos chicos?

J.P.M.: Normalmente soy muy tranquilo, hasta cuando de verdad la están embarrando y les digo lo que pienso. Al que peor le va conmigo es a Sebastián, porque sé lo que puede hacer y lo bien que está preparado y cuando no está tan preparado y comete los errores es más duro. Sebastián creció conmigo con las carreras. Para él lo que soy yo ante la gente, a él no le importa. Sabe quién soy yo, pero ya se relajó en esa parte. Es duro, lo trabajamos con psicólogo y todo. Cuando yo le digo que es un ´idiota´ no es que lo quiero menos. Les doy duro a todos, pero trato de enseñarles de una manera muy simplista porque, para mí el automovilismo es muy sencillo. Para mí es muy tranquilo y básico todo, para que todo salga.

Juan Pablo Montoya. | Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA. ¿Para el ‘profe’ Juan Pablo, qué no es negociable en el Team Montoya?

J.P.M.: Una de las cosas que no paso es cuando dicen sí por cumplir y nada cambia. Porque llega un punto que digo, para qué estoy yo ahí.

SEMANA. ¿Y el lado chévere del ‘profe’ Juan Pablo?

J.P.M.: No existe (risas). Soy relajado, alcahueta, los apoyo en todo. Hay que crear una amistad con ellos. Soy muy parcero con ellos.

SEMANA. Usted tiene fama de estricto y hasta de creído.

J.P.M.: Yo soy muy reservado y cuando me conocen, muy relajado.

SEMANA. Muchos dicen que usted es el mejor deportista de la historia de Colombia. ¿Tiene un top tres?

J.P.M.: Por lo que yo he hecho, si me meto. Porque muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial y de historia, lo cuentas con una mano. El top tres no me importa. Pero Egan tiene que estar ahí por ganar el Tour y el Giro. Pero me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica. Cada uno ha hecho cosas en su disciplina. Caterine, María Isabel, de fútbol puede estar James.

SEMANA. Red Bull dijo que él fue determinante para el éxito actual de la escudería: ¿tuvo ud algo que ver con el regreso de Daniel Ricciardo a la escudería hermana, Alpha Tauri?

J.P.M. Una de las cosas que sufro mucho y lo hablo con Sebastián, que a la gente se le olvida lo que yo he hecho y lo que yo sé. Miras un ingeniero de Fórmula 3, una categoría muy elevada, se les olvida que estuve en el primer ranking, Indy, Nascar, con equipos de 200 o 300 personas siempre. El entendimiento desde la parte mecánica, lo entiendo muy bien, y con Sebastián sufrimos mucho porque yo lo eduqué de esa manera. A veces es muy frustrante.

Sebastián Montoya. | Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA. ¿Ese olvido le pasa con los colombianos también?

J.P.M. Honestamente no me importa. Mientras que más humilde es la persona más cariño me tiene. Aquí en Colombia es así, más abiertos, agradecidos. Yo nunca lo hice por eso, me parecía buenísimo dejar el nombre de Colombia en alto, pero al fin y al cabo estaba haciendo mi carrera y a eso era a lo que iba y no le doy vueltas al asunto.

SEMANA. Juan Pablo considera que hay posibilidades de ver a otro colombiano en las grandes ligas del automovilismo e igualar o superar lo que hizo durante su carrera.

J.P.M. Honestamente, sí está la posibilidad y se lo digo mucho a Sebastián. Tiene que darse cuenta de lo bueno que es. Tiene que aprender a no dejarse incomodar a él mismo. Los equipos a veces ven más fácil echarle la culpa al piloto que a ellos mismos. El potencia que tiene él es absurdo y él no lo ve. A ese mismo nivel en karts está Salim. Con Sebastián tenemos un proceso y la meta el próximo año es tratar de ser campeones.

SEMANA. ¿Qué lo motivó a jugársela por buscar nuevos talentos en Colombia?

J.P.M. Es la posibilidad de aportarles el camino. Eso es como si a usted le gusta el golf y lo entrena un caddie o Tiger Woods. En los carros es igual, si a usted lo entrena un colombiano, que con todo respeto, no ha salido de acá, no es lo mismo. Yo he estado a nivel top toda mi vida. Lo que yo entiendo y sé de carreras lo sabe muy poquita gente.

SEMANA. ¿Ve pronto a Sebastián Montoya, su hijo, en la F1? . Cómo ve el futuro de su hijo, Sebastián, en la Formula 3 y en la Academia de jóvenes pilotos de Red bull? ¿Qué tanta progresión siente que ha tenido, qué debe pulir?

J.P.M. Le ha ido muy bien, pero ha sido muy de malas. En Silverstone íbamos ganando y se lo llevaron, en Austria y Barcelona peleando podio se lo llevaron. Le han pasado embarradas por su agresividad al competir.

SEMANA. ¿Ve posible el Gran Premio de F1 en Colombia con el inminente regreso de los Char a la Alcaldía de Barranquilla?

J.P.M. Hace unos ocho meses estaba 95 % hecho, pero alguien la embarró en algo y no sé en qué. Puede pasar en el futuro que la gente creía que era mamadera de gallo, que ridículos. Fui con la gente de la Fórmula 1 a Barranquilla, miramos el trazado. Todo estaba hecho, faltaba la firma y estaban listos para firmar. Tal vez en el 2028. Terminaron dándole la carrera a Madrid.

Juan Pablo Montoya, Sebastián Montoya, Nicolás Baptiste, Salim Hanna y Maximiliano Restrepo. | Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA. ¿Qué hace falta para mejorar y que se haga realidad?

J.P.M. Que la gente en Colombia ayude. Mientras más pilotos tengamos en Fórmula 1, como hizo Carlos Slim con Checo, más fácil nos voltean a mirar para estos eventos. Buscaban hacer una carrera en el Caribe, miraron tres o cuatro sitios y escogieron Colombia. Tenemos la infraestructura, todo. Pero es triste ver que la gente se burlaba del tema. Incluso la prensa. En Colombia creen que todo lo del pobre es robado. Nunca creen en nada de Colombia. Al colombiano le encanta celebrar cuando el colombiano está arriba y está ya ganando, hacer parte de la gloria. Le gusta celebrar, pero no hacer parte del proceso. Mira mi carrera deportiva, yo nunca hubiera hecho lo que yo hice si no hubiera sido por Frank Williams. Augusto López nos ayudó un momento y una Bavaria. Si no, yo chao. Yo fui a mirar todo, el presidente de la Fórmula 1, aprobaron el circuito y todo, estuvimos con los ingenieros.

SEMANA. ¿Se siente decepcionado?

J.P.M. Lo que sé, es que eso a los nuevos talentos les hubiera ayudado mucho.

SEMANA. ¿Usted ya tiene la triple corona? Hay mucha gente que dice que no, ¿qué les diría?

J.P.M. No me importa lo que piensen. Es muy sencillo, lo que yo le dije a alguien fue que en mi categoría había nueve o 12 carros y en la categoría general había dos.

SEMANA. ¿Piensa en algún momento correr la categoría principal de las 24 de Le Mans para tener la triple corona?

J.P.M. El problema de la categoría general de las 24 horas, quiere decir que uno se tiene que comprometer a full tiempo con un equipo y no me da el tiempo con todo lo que estoy haciendo con los niños. Mi prioridad en este momento no soy yo. Yo ya hice lo que yo tenía que hacer, a mí no me importa, yo todavía corro porque me gusta,

SEMANA. ¿Cómo ve ahora a Versttappen, que parece invencible?

J.P.M. Pues ahorita está haciendo un muy buen trabajo, pero se ve igual de invencible a cuando Hamilton estaba ganando todo, es la realidad. Max es muy buen piloto, pero hasta ahorita en el mejor carro. La velocidad de Max, ahorita, no es mejor que la velocidad de Max hace dos años, es la misma probablemente. El carro va mucho más grande.

SEMANA. ¿Entonces Versttappen no sería tan exitoso en otro monoplaza?

J.P.M. Si tú quitas a Max de ese carro, hay unos siete u ocho pilotos que podrían ser campeones del mundo en ese carro. Si no estuviera ahí, sino Checo, Hamilton, Sáenz, Leclerc, sería campeón del mundo. Es el timing del automovilismo, no solamente uno como piloto, sino también la máquina que uno tiene. La suerte de qué carro es rápido. El Red Bull con estas reglas es el mejor carro, de pronto ahora que cambian las reglas, ya no lo es.

SEMANA. No solo por Versttappen, también por su polémica con Hamilton: ¿en la Fórmula 1 gana el auto o el piloto?

J.P.M. Es que si tú no eres buen piloto, es complicado. Es el balance entre, desde cuán mejor eres tú, más chance tienes de estar en un buen equipo. Los mejores pilotos están en los mejores carros. Suma los dos. Lando Norris, por ejemplo, es muy buen piloto y el McLaren ha mejorado mucho este año, pero Lando probablemente en el Red Bull sería campeón del mundo.

SEMANA. ¿Qué opina de la supremacía de Red Bull y la queja de Hamilton?

J.P.M. Es muy chévere, quejarse cuando uno no está ganando, pero cuando él estaba ganando, él decía que el carro no tenía ventaja. La ventaja que tenía Mercedes era igual de grande. No quiero decir que Hamilton no sea bueno, es un piloto el berraco. La realidad de este deporte es que uno tiene que estar en el mejor carro.

SEMANA. ¿Qué opina de la tal relación de Hamilton y Shakira?

J.P.M. ¿Todavía están? (risas). Mentiras, ni idea de verdad.

SEMANA. ¿Pero le gusta esa pareja para Shakira?

J.P.M. Cada quién hace de su culo un florero...

SEMANA. ¿Pero cómo es Hamilton como persona?

J.P.M. Muy buena gente, la verdad es que la prensa todo el día encima de ellos es muy mamón. Pero, yo no conozco a Shakira. Es chistoso, porque me he encontrado varias personas en Fórmula 1 y todos dicen que Shakira está en la grilla. En Miami nos enteramos que estaba, yo estaba ahí con Cony, pero ni idea. Así que en este caso, del dicho al hecho...

Sebastián Montoya, Nicolás Baptiste, Salim Hanna y Maximiliano Restrepo. | Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA. ¿Va a seguir corriendo con el Dragon Speed en la siguiente temporada o se mantendrá en el Campeonato Mundial de Resistencia?

J.P.M. Sí, nos quedan varias carreras de este año, el próximo ni idea que haré y quiero ver qué pasa.

SEMANA. De todas las carreras que ganó, ¿cuál es la más significativa?

J.P.M. Haber ganado Mónaco es super especial, pero ganar las 500 millas fue lo mejor, porque mis niños ya estaban grandes y podía vivirlo con ellos.

SEMANA. ¿Cuál fue el mejor compañero de equipo que tuvo en su carrera y el peor?

J.P.M. Jimmy Vasser, porque nos la llevábamos súper bien y el peor compañero en el momento, yo creo que con Ralph, era la peor relación, pues no había relación. Hoy en día nos reímos de eso y hablamos de eso, pero en el momento era para morirse de la risa.

SEMANA. ¿Ha vuelto a saber de Michael Schumacher, tiene comunicación con la familia?

J.P.M. De eso tampoco tengo ni idea. No teníamos muy buena relación, su situación demuestra que el automovilismo no es tan peligroso. Para que a uno le pase algo así, como dicen por ahí, solo hay que estar vivo. Disfrutar con conciencia. Con familia de él, cero relación antes y ahora.

SEMANA. Juan Pablo, deportistas como Rigo, Nairo reclaman más apoyo en el deporte, ¿usted lo piensa igual?

J.P.M. Contar y asumir que Egan está afuera es chistoso, porque es muy joven, puede que esté jodido después del accidente. Se demorará, pero volverá a la mejor forma. Ser deportista élite, muy pocos. Hay que buscar la oportunidad, hay que trabajar, hacer la tarea y ya.

SEMANA. ¿Se ve en algún momento en un cargo directivo?

J.P.M. Me gustaría poder ayudar, no dirigir. No un Ministerio. Me gustaría apoyar y decir las cosas como son, porque es más fácil cuando no le debe nada a nadie.

SEMANA. En su top de mejores deportistas, usted menciona a María Isabel Urruia, ¿qué piensa de la situación que ella vive?

J.P.M. No pienso. Es mejor no opinar.

SEMANA. ¿Cómo ve el país en general?