Egan Bernal: desde Europa anticipan crucial noticia del colombiano de cara a la Vuelta España

A la altura de la última semana cuando se dio cuenta de que no entraría en la lucha por algún puesto de privilegio, se planteó dos metas de las cuales una cumplió a cabalidad. La primera era terminar la competencia, un reto personal del cual no creía iba a ser capaz, otro más ambicioso, intentar lanzarse por entrar en una fuga para ganar etapa, situación que no se dio.

“Ha sido una experiencia muy bonita”, dijo antes de terminar la carrera. Con su equipo, Ineos Grenadiers, confesó haber establecido los objetivos a alcanzar: “Al inicio creo que el equipo me dio toda la confianza y la libertad de hacer la carrera hasta donde pudiera. En el momento en el que nos dimos cuenta de que no estaba para la general e iba a perder más tiempo, me puse a servicio del equipo, de Pidcock, de Carlitos. Me alegra poder aportar”, sentenció.