“Siempre genera roncha y conflicto”: Nelson Abadía no se olvidó de los supuestos ‘vetos’ en la Selección tras la clasificación

¿Están o no vetadas?

“Les voy a contar cómo es la cosa, ya que no soy más jugadora. Hay jugadoras que no llaman por malos comportamientos con altos mandos o partes interesadas muy poderosas”, escribió a través de un hilo de Twitter.

Lina asegura que “hay jugadoras que no llaman por diferencias con el técnico” Abadía, “pero hay jugadoras que no están vetadas, sino que simplemente le hacen daño al grupo por actitud y se montaron al bus del veto por seguir figurando”.

Aunque no reveló nombres, las palabras de la exjugadora intentan separar casos de ‘verdaderas vetadas’ con otros que no lo son. “Claro, también hay jugadoras que no están vetadas y que tal vez debieron ir, pero pues el fútbol no es lo más justo que digamos siempre”, completó.